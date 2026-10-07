Байерн се готви за живот след Нойер

Байерн Мюнхен е набелязал вратаря на Нюкасъл Ник Поуп за потенциален заместник на Мануел Нойер, пише Sky Sports Deutschland. Баварците имат списък с подходящи кандидати, а стражът на „свраките" е с достатъчно опит и на отлична възраст за този пост.

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В Мюнхен вече са готови 40-годишният Нойер да напусне клуба след края на сезона, когато най-вероятно прекрати и кариерата си. Англичанинът от своя страна е на 34 години и се вписва в профила на резервен вратар за Йонас Урбиг. Младокът до момента е предпочитан избор за мачовете за Купата на Германия и Шампионската лига, но беше привлечен от Кьолн с ясната идея да замени Нойер под рамките на вратата някой ден.

През май Мануел Нойер удължи договора си с баварците до 30 юни 2027 година. „Време е да се насладя на този сезон, а после ще видим. Но да, това може да е последният ми сезон", бяха думите на Нойер тогава. Стражът играе за Байерн от юли 2011 г., когато дойде от родния си Шалке 04.