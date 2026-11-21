Софийският районен съд постанови най-тежката мярка за неотклонение – „задържане под стража“, спрямо тримата непълнолетни, обвинени в блудствени действия с 15-годишно момиче в София.

Случаят е от нощта на 31 октомври, когато в апартамент в столицата се събрали над десет младежи. По данни по случая посегателството е било заснето, а видеокадрите впоследствие са разпространени в социалните мрежи. Именно появата на записите е станала повод прокуратурата да се самосезира.

Задържаните са на 14, 15 и 16 години. След ареста им прокуратурата е поискала от компетентните институции да предприемат необходимите действия за премахване на видеоматериалите от онлайн платформите.

По случая работи и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“. От службата призовават гражданите, които попаднат на публикации с кадри на насилие, незабавно да подават сигнали до МВР.

Старши комисар Владимир Димитров, директор на отдел „Киберпрестъпност“ към ГДБОП, обърна внимание и на мотивите зад разпространението на подобни записи. По думите му често публикациите се правят в стремеж към популярност и събиране на харесвания, които могат да носят и минимални финансови приходи.

Димитров посочи като особено притеснителна тенденцията все повече деца в по-ниска възраст да проявяват интерес към съдържание, свързано с насилие. Според него подобни материали привличат вниманието заради шокиращия си и провокативен характер.

От Националната мрежа за децата също коментираха случая, като подчертаха, че превенцията и отговорността не могат да бъдат задача единствено на институциите. Изпълнителният директор на организацията Георги Богданов определи ситуацията като част от по-дълбока криза, свързана с отношението към децата и детството в България.

Той обърна внимание на проблемите с ранната сексуализация и агресията сред подрастващите, като посочи, че поведението на възрастните в обществото също оказва влияние върху децата. Според него ежедневните прояви на насилие, обиди, заплахи и омраза в публичното пространство дават негативен пример на младите хора.

Богданов отправи критики и към политиците за липсата на ясна дългосрочна стратегия и последователни политики за закрила на децата. Той определи действащото законодателство, уреждащо противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, като остаряло и неподходящо за настоящите обществени реалности.