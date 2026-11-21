Размиването на границите между допустимото и недопустимото, липсата на устойчиви ценности и проблемите в семейната среда са сред факторите, които могат да тласнат подрастващите към крайни прояви на агресия. Това заяви криминалният психолог и бивш ректор на Академията на МВР Неделчо Стойчев в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“.

В разговора той коментира два случая, предизвикали сериозен обществен отзвук през последните дни – разбиването на групата, представяща се като „Ку Клукс Клан – дивизия Пловдив“, и сексуалното насилие над 15-годишно момиче, видеозаписи от което бяха разпространени в интернет.

Стойчев направи паралел между появата на крайнодесни групировки през 90-те години и формирането на подобни организации днес. Според него и двата периода са белязани от сериозни обществени промени, несигурност и разместване на ценностите. Ако през 90-те години основният фактор е бил преходът от социализъм към демокрация, днес влияние оказват военните конфликти, поставянето под въпрос на демократичните принципи и промените в обществените нагласи.

Като съществена разлика между поколенията психологът посочи средата, в която са израснали младите хора. Според него днешните подрастващи се формират в различни семейни и обществени условия от тези на младежите, присъединили се към скинхед движението през 90-те години.

Експертът обърна внимание, че при подобни групировки не трябва да се разглеждат единствено идеологията и използваните символи. По-важно е да се разберат психологическите причини, които карат младите хора да търсят принадлежност към тях. Често зад това стоят несигурност, усещане за малоценност и липса на стабилни личностни ориентири.

„Тази система от награда и наказания, която структурира рамката на допустимост в обществото на морала и закона, през последните години е твърде разтеглива, да не кажа размита“, коментира Стойчев.

По отношение на случая със сексуалното насилие над 15-годишното момиче той постави акцент върху ролята на семейното възпитание. Според психолога преживените травми в ранна възраст могат да повлияят върху изграждането на агресивни модели на поведение, при които човек се опитва да налага желанията си чрез принуда и насилие.

Стойчев открои значението на ясните правила в семейството, родителския авторитет и личния пример. Той обърна специално внимание и на отсъствието на бащината фигура, което не винаги е физическо. По думите му емоционалната дистанция и липсата на ангажираност с възпитанието също могат да окажат влияние върху развитието на детето.

В предаването беше обсъдено и бездействието на свидетелите на насилие. Според криминалния психолог причините за подобна реакция могат да бъдат различни, включително страх, и не могат да бъдат обобщени с едно обяснение.

Стойчев подчерта, че семейството не може да прехвърля цялата отговорност за възпитанието на децата върху училището и останалите обществени институции. Той настоя за по-ясна система от санкции, която да показва на подрастващите реалните последици от техните действия. Тежкото детство и проблемите в семейството могат да обяснят определено поведение, но не го оправдават, посочи експертът.

Като друг тревожен фактор психологът посочи стремежа на някои младежи да компенсират личната си несигурност чрез принадлежност към агитки и други групи, възприемани като силни и влиятелни. Според него идентификацията с подобна общност или с нейния лидер може да създаде измамно усещане за значимост и превъзходство.

Особено тежък аспект на случая с 15-годишното момиче е разпространението на видеозаписите от насилието в интернет. Според Стойчев това задълбочава преживяната травма, тъй като превръща унижението в публично достояние.

„Публичното унижение е вторичното виктимизиране, което е още по-тежко за жертвата“, заяви той.

Криминалният психолог определи сексуалното насилие като крайна форма на унижение и дехуманизиране, която може да остави дълготрайни психологически последици. Той подчерта, че употребата на алкохол, импулсивността или неспособността за контрол над желанията не могат да оправдаят подобни действия.

Според Стойчев обществото трябва да възстанови ясните принципи на отговорност и справедливост, така че насилието да не се превръща в приемливо или нормализирано поведение.