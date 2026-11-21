Манчестър Сити и Фулъм завършиха 1:1 в първия двубой от съботната програма на Висшата лига. „Гражданите“ избегнаха ново поражение след три поредни загуби в първенството, но отново не успяха да стигнат до победата.

Гостите от Лондон изненадаха своя съперник и поведоха в 16-ата минута. Родриго Мунис се разписа след асистенция на Оскар Боб, давайки преднина на Фулъм на „Етихад“. Манчестър Сити трябваше да търси отговор, а той дойде след почивката. В 57-ата минута Елиът Андерсън възстанови равенството с първия си гол за Сити Той се възползва от разбъркване в наказателното поле и изпрати топката във вратата на Бернд Лено.

До края „гражданите“ потърсиха пълен обрат. Енцо Фернандес и Раян Шерки се появиха в заключителните минути, но въпреки офанзивните промени домакините не успяха да стигнат до второ попадение.

Равенството прекъсна серията от три поредни шампионатни поражения на Манчестър Сити, допуснати срещу Астън Вила, Брайтън и Нотингам Форест. Отборът на Енцо Мареска обаче продължава да губи точки в битката за челните позиции.

За Фулъм резултатът е поредно доказателство за добрата форма на тима. Лондончани пристигнаха в Манчестър с четири поредни мача без загуба във Висшата лига и си тръгнаха с ценна точка от едно от най-трудните гостувания в английския футбол.

Въпреки равенството Манчестър Сити остава под напрежение, тъй като Арсенал има възможност да увеличи преднината си на върха в класирането.