Клубовете от Висшата лига одобриха предложение за правна подкрепа на изпълнителния директор Ричард Мастърс и други представители на организацията, ако спонсори на Манчестър Сити заведат дела срещу тях. За приемането на мярката са били нужни поне 14 гласа от общо 20 клуба.

Според Би Би Си предложението е получило необходимото мнозинство на среща в Лондон в четвъртък. Манчестър Сити и Нотингам Форест са единствените два клуба, гласували против.

Спорът е свързан с решението на независима комисия, която през септември установи нарушения на финансовите правила от страна на Манчестър Сити. Недоволството на част от спонсорите на клуба, сред които “Етихад” и “Етисалат”, е насочено към формулировките в официалното съобщение на Висшата лига след решението. Компаниите са заявили, че могат да потърсят правата си по съдебен път.