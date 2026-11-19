Модата има силата да превръща всяко пространство в сцена, а тази година блясъкът на световния подиум ще завладее едно от най-значимите събития за гейминг индустрията на Балканите. На 25 и 26 ноември Балканското изложение на игралната и развлекателна индустрия (BEGE EXPO) ще заблести с ново лице, превръщайки срещата между технологии, бизнес и висша мода в истинско преживяване, изпълнено със стил, елегантност и лукс.

Тази година световноизвестният бранд FashionTV влиза в ролята на официален партньор на изложението и подготвя специална програма, която ще пренесе атмосферата на най-бляскавите модни събития в Inter Expo Center в София. Ексклузивни дефилета, диамантени паради, дизайнерски колекции и международни модни лица ще превърнат изложението в място, където стилът и иновациите говорят на един език.

Сред специалните гости на партито на BEGE EXPO ще бъде и Ania J - едно от емблематичните лица на FashionTV, която ще внесе частица от магията и блясъка на световната модна сцена в атмосферата на събитието.

Три български бранда, три различни лица на лукса

Особено внимание в модния спектакъл на BEGE EXPO 2026 заслужава участието на три български дизайнерски бранда, които ще представят своя прочит на съвременната елегантност. ATELIER BANDEROL, Bran&Co. и MIA TOUCHÉ ще застанат под светлините на FashionTV, доказвайки, че българският дизайн притежава стил, характер и потенциал да впечатлява далеч отвъд границите на страната.

ATELIER BANDEROL ще внесе на модния подиум изяществото на официалната мода. Зад бранда стоят дизайнерите Никола Карадамянов и Десислава Дамянова, чийто творчески път започва през 2002 г. в Карлово, а днес достига до престижни международни модни форуми. През 2026 г. двамата печелят Grand Award на Qingdao Fashion Week в Китай. Техният почерк съчетава изискани силуети, впечатляващи материи и внимание към детайла, превръщайки всяка визия в истинско произведение на модното изкуство.

За допълнителния блясък ще се погрижи Bran&Co. - български бранд за авторски бижута, чиито творения са носени от някои от най-популярните имена в музиката и шоубизнеса. Лили Иванова, Преслава, Азис, Гери-Никол, Алекс Богданска и сръбската звезда Теа Таирович са сред известните личности, избрали характерните аксесоари на марката. Смели форми, ръчна изработка и лимитирани колекции превръщат бижутата на Bran&Co. в отличителен акцент на всяка визия.

Третият участник, MIA TOUCHÉ, ще представи изкуството на луксозните кожени аксесоари. Създаден от дизайнерката Мария Радославова, брандът се отличава със съвременна естетика, геометрични силуети и артистичен подход към детайла. Всяко изделие носи собствена идентичност и съчетава функционалност с модерно дизайнерско излъчване.

Трите марки ще се срещнат в едно общо модно преживяване, в което елегантните тоалети, авторските бижута и дизайнерските аксесоари ще разкажат история за индивидуалността, красотата и вдъхновението.

Диаманти, топмодели и шоу с почерка на FashionTV

Модните дефилета ще бъдат само част от специалната програма. FashionTV подготвя и впечатляващи диамантени паради, които ще добавят доза истински лукс към атмосферата на BEGE EXPO 2026.

Красиви модели, изящни бижута и ефектна сценография ще пренесат публиката в света на престижните модни събития, където всяка визия, всеки детайл и всяко движение са част от цялостното изживяване.

Характерният стил на FashionTV ще присъства и в традиционното BEGE парти, което тази година ще носи специалния почерк на световния моден бранд. Така модата ще излезе извън рамките на подиума и ще се превърне в неразделна част от атмосферата на изложението.

Модата ще срещне маркетинга на бъдещето

Зад красивите визии и впечатляващото шоу стои и още една интересна новина. В рамките на BEGE EXPO 2026 ще дебютира FashionTV Marketing & Affiliate Conference 2026 - нов международен форум, който ще събере водещи експерти от света на маркетинга, дигиталните технологии, рекламата и бизнеса.

Под мотото „Свежи идеи. Смели стратегии. Вдъхновяващи контакти. И щипка блясък.“ „Fresh Ideas. Bold Strategies. Inspiring Connections. And a Touch of Glamour!“ конференцията ще покаже, че модата и маркетингът имат много повече общо, отколкото изглежда на пръв поглед.

В свят, в който визуалната идентичност е все по-важна, а социалните мрежи и новите технологии непрекъснато променят начина, по който възприемаме брандовете, границата между стил, комуникация и бизнес става все по-тънка.

Как изкуственият интелект променя креативността? Как се създава съдържание, което действително привлича вниманието? Как модерните брандове изграждат разпознаваема идентичност и превръщат последователите си в лоялна аудитория?

Това са само част от въпросите, които ще бъдат обсъдени по време на двудневния форум. Програмата ще постави акцент върху новите маркетингови стратегии, AI технологиите, дигиталната видимост, афилиейт маркетинга и възможностите за развитие на бизнеса.

Конференцията ще предложи не само професионални дискусии и международни контакти, но и различна атмосфера, в която бизнес срещите ще се преплитат с модни акценти и характерната за FashionTV естетика.

София на картата на модата, лукса и международния бизнес

С участието на FashionTV тазгодишното издание на BEGE EXPO ще излезе отвъд традиционния формат на бизнес изложението и ще покаже как различни индустрии могат да се срещнат в общо пространство, в което технологиите, модата, креативността и луксът се допълват взаимно.

За българските дизайнерски брандове това е още една възможност да представят своята работа пред международна аудитория, а за посетителите - шанс да се потопят в атмосфера, която обикновено свързваме с големите модни столици.

На 25 и 26 ноември Inter Expo Center в София ще бъде не просто домакин на BEGE EXPO 2026, а място за среща на красотата, новите идеи и световния стил. Регистрирайте се ТУК.