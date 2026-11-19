Спартак Москва се отказа от Лапоухов заради финансовите му изисквания
Според Metaratings.ru руският клуб вече е насочил вниманието си към 18-годишен вратар на Ростов
Спартак Москва се е отказал от привличането на вратаря на ЦСКА Фьодор Лапоухов, съобщава Metaratings.ru. Според изданието финансовите изисквания на 23-годишния футболист са отказали руския клуб от евентуална сделка.
Лапоухов е титуляр както в ЦСКА, така и в националния отбор на Беларус. Изявите му в европейските турнири през есента са привлекли вниманието и на други отбори.
Спартак планира да удължи договора на Александър Максименко, докато контрактът на Александър Довбня няма да бъде подновен. Основна трансферна цел за вратарския пост вече е 18-годишният Артьом Петров от Ростов.