Спартак Москва се е отказал от привличането на вратаря на ЦСКА Фьодор Лапоухов, съобщава Metaratings.ru. Според изданието финансовите изисквания на 23-годишния футболист са отказали руския клуб от евентуална сделка.

Лапоухов е титуляр както в ЦСКА, така и в националния отбор на Беларус. Изявите му в европейските турнири през есента са привлекли вниманието и на други отбори.

Спартак планира да удължи договора на Александър Максименко, докато контрактът на Александър Довбня няма да бъде подновен. Основна трансферна цел за вратарския пост вече е 18-годишният Артьом Петров от Ростов.