Геро Писков ще ръководи мача от 15-ия кръг на Първа лига между Ботев Пловдив и ЦСКА. Това стана ясно, след като от Съдийската комисия към БФС обявиха нарядите за предстоящите мачове в първенството.

Дербито на Варна между Спартак и Черно море е поверено на Мартин Великов. Софийският сблъсък между Левски и Локомотив ще бъде ръководен от Георги Давидов.

Ето всички назначения: