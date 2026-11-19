Геро Писков ще ръководи дербито между Ботев Пловдив и ЦСКА
Обявиха всички наряди за 15-ия кръг в Първа лига
Геро Писков ще ръководи мача от 15-ия кръг на Първа лига между Ботев Пловдив и ЦСКА. Това стана ясно, след като от Съдийската комисия към БФС обявиха нарядите за предстоящите мачове в първенството.
Дербито на Варна между Спартак и Черно море е поверено на Мартин Великов. Софийският сблъсък между Левски и Локомотив ще бъде ръководен от Георги Давидов.
Ето всички назначения:
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20 ноември 2026 г., петък, 18:00 ч.
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ПФК Септември Сф - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД
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ГС:
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Васил Петров Минев
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АС1:
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Георги Любомиров Минев
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АС2:
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Иван Радославов Иванов
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4-ТИ:
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Петър Милков Николов
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ВАР:
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Димитър Димитров Димитров
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АВАР:
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Християна Красимирова Гутева
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СН:
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Александър Костадинов Костадинов
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21 ноември 2026 г., събота, 14:45 ч.
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ПФК Славия 1913 - ПФК Арда Кърджали 1924
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ГС:
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Никола Антонов Попов
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АС1:
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Дениз Пиринов Соколов
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АС2:
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Марио Георгиев Данаилов
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4-ТИ:
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Георги Георгиев Спасов
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ВАР:
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Любослав Бисеров Любомиров
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АВАР:
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Кристина Георгиева Георгиева
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СН:
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Валентин Желев Добрев
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21 ноември 2026 г., събота, 17:15 ч.
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ФУТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК 1918 - ПФК ЧЕРНО МОРЕ АД
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ГС:
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Мартин Живков Великов
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АС1:
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Красимир Атанасов Атанасов
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АС2:
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Теодор Пешев Петров
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4-ТИ:
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Георги Георгиев Новачев
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ВАР:
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Димитър Димитров Димитров
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АВАР:
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Кристиaн Младенов Тодоров
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СН:
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Ахмед Яшар Ахмед
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22 ноември 2026 г., неделя, 13:00 ч.
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ПФК Ботев Враца - ФК Централен Спортен Клуб на Армията 1948
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ГС:
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Кристиян Николов Колев
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АС1:
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Станимир Емилов Трифонов
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АС2:
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Месут Севинчев Ахмедов
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4-ТИ:
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Владимир Николаев Кирилов
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ВАР:
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Денислав Йорданов Сталев
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АВАР:
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Георги Иванов Иванов
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СН:
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Антон Симеонов Генов
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22 ноември 2026 г., неделя, 15:30 ч.
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ПФК Левски - ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ СОФИЯ 1929 ЕАД
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ГС:
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Георги Димитров Давидов
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АС1:
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Милен Дончев Арабаджиев
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АС2:
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Мартин Тодоров Мачев
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4-ТИ:
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Кристина Георгиева Георгиева
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ВАР:
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Мартин Иванов Марков
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АВАР:
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Ивайло Красимиров Ненков
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СН:
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Георги Владимиров Игнатов
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22 ноември 2026 г., неделя, 18:00 ч.
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ПФК Ботев АД - ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЦСКА ЕАД
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ГС:
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Геро Георгиев Писков
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АС1:
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Дарин Василев Иванов
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АС2:
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Марин Иванов Бонев
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4-ТИ:
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Християна Красимирова Гутева
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ВАР:
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Никола Антонов Попов
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АВАР:
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Петър Милков Николов
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СН:
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Цветан Кръстев Кръстев
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23 ноември 2026 г., понеделник, 18:00 ч.
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ПФК Лудогорец 1945 - ФК Дунав Русе
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ГС:
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Георги Петров Стоянов
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АС1:
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Йордан Петров Петров
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АС2:
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Васил Стоянов Шавов
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4-ТИ:
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Кристиaн Младенов Тодоров
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ВАР:
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Денислав Йорданов Сталев
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АВАР:
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Красимир Маргаритов Кръстев
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СН:
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Кольо Димитров Данев
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