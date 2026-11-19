Д-р Мими Виткова: Парите за здравеопазване никога няма да стигат
Болничната помощ "гълта" най-голяма част от бюджета, посочи д-р Виткова
Парите за здравеопазване никога няма да стигат. Колкото и да наливаме - те винаги няма да бъдат достатъчни. Това заяви пред БТВ д-р Мими Виткова, бивш министър на здравеопазването.
"Въпросът е какво постигаме с непрекъснатия ръст на бюджета? Как с бюджетите може да решим големите проблеми в здравната система, как ще финансираме толкова много болниците, ще продължаваме ли да строим нови болници в три-четири града, как ще решим проблема с доплащанията, как ще решим кадровите проблеми? Това според мен са големите проблеми в здравната система", добави д-р Виткова.
Тя отбеляза, че болничната помощ "гълта" най-голяма част от бюджета.
"Заедно с лекарствата - 3/4 отиват за тези пера", поясни тя.
"Аз напълно подкрепям представянето на бюджета като един камион, който върви по лек наклон. Сложен е знакът за наклон - 3,5%, който е дефицитът. Най-вероятно този наклон ще се окаже малко по-голям. Това е като общо бюджета на държавата", заяви бившият здравен министър д-р Стефан Константинов.
"Що се касае до бюджета за здравеопазване - има някакво увеличение, но то не е израз на някаква специална политика към сектора, а просто, защото на хората ще бъдат взимани повече пари. На тези с най-ниските доходи, защото минималната работна заплата се увеличава. И на тези с най-високите доходи, където максималният осигурителен праг се качва. Ще влязат 8,1%", посочи д-р Константинов.
"Увеличението в бюджета е 8.1%, но ако го индексираме по инфлация реално увеличението е около 4%", каза на свой ред Аркади Шарков.
"Относно ТЕЛК-а нещата, които казват управляващите са абсолютно така. Там виждам един пълен консенсус", коментира д-р Стефан Константинов.
"Всички казват, че ТЕЛК-вете са голям проблем. Над 200 000 души са в работоспособна възраст, които имат ТЕЛК решения. Хора, чудесно можещи да се справят със своята работа получават ТЕЛК решения. И това не са хората, които са реално страдащи. Мен ме притеснява, че тези добри намерения ще последват съдбата на личните асистенти. Много чувствителна тема, но виждам, че правителството има доста слаба комуникация по нея. Затова не съм оптимист, че нещо ще се направи", допълни още той.