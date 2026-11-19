Парите за здравеопазване никога няма да стигат. Колкото и да наливаме - те винаги няма да бъдат достатъчни. Това заяви пред БТВ д-р Мими Виткова, бивш министър на здравеопазването.

"Въпросът е какво постигаме с непрекъснатия ръст на бюджета? Как с бюджетите може да решим големите проблеми в здравната система, как ще финансираме толкова много болниците, ще продължаваме ли да строим нови болници в три-четири града, как ще решим проблема с доплащанията, как ще решим кадровите проблеми? Това според мен са големите проблеми в здравната система", добави д-р Виткова.

Тя отбеляза, че болничната помощ "гълта" най-голяма част от бюджета.

"Заедно с лекарствата - 3/4 отиват за тези пера", поясни тя.