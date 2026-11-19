Жители на столичния квартал "Сухата река" твърдят, че от месеци живеят в постоянен страх и напрежение заради поведението на млад мъж от съседен апартамент. По думите им той има психично заболяване, а силните викове и блъскането, които се чуват от жилището му, нарушават спокойствието на целия блок.

Съседите са изпратили сигнал до NOVA, придружен от видеозапис, който са озаглавили "Апартаментът на ужасите".

"Всичко започна в края на май и оказва огромно влияние върху живота ни", разказва една от живеещите в сградата. Тя обяснява, че шумът от апартамента продължава както през деня, така и през нощта, а хората трудно намират спокойствие дори в собствените си домове.

Според съседите младият мъж е бил настаняван многократно в лечебни заведения, но след кратък престой се е прибирал обратно. Те твърдят, че проблемите продължават и след изписването му.

"От три месеца не е излизал и няма как да изразходва енергията си", коментира Николай, който също живее в блока.

По думите на хората мъжът живее заедно с майка си и баба си. Те смятат, че близките му не предприемат достатъчно действия за справяне със ситуацията. Бащата, който живее в Съединените щати, е уверил съседите, че се опитва да се върне в България.

Николай разказва, че лично е направил опит да помогне на младия мъж да получи медицинска грижа.

"Онзи ден стоях четири часа у тях. Опитах се да го изведа и да го заведа на лекар, но той отказа", споделя съседът.

По информация на домоуправителя полицията е викана десетки пъти заради случващото се в сградата. Самият той е бил призован в Пето районно управление, където е дал показания. Очаква се още четирима съседи също да свидетелстват.

Потърпевшите вече са подали официален сигнал и до Софийската районна прокуратура с надеждата институциите да предприемат действия.

Жителите настояват за решение, което едновременно да гарантира спокойствието и безопасността им и да осигури необходимата медицинска помощ на младия мъж.

Към момента няма представена официална информация за резултатите от полицейските проверки или за предприети мерки от страна на прокуратурата.