След силна гръмотевична буря снощи, придружена от градушка и бурен вятър, която остави без електрозахранване 48 населени места в 12 общини в Северозападна и Централна Северна България навсякъде вече електроснабдяването е възстановено.

Най-много са засегнатите населени места в областите Монтана и Враца. Аварийните екипи работиха през нощта по отстраняването на повредите.

В София бурният вятър събори дървета и клони. Жълт код за силен вятър е обявен в 15 области в страната. От Столичната община предупреждават да се приберат незакрепените предмети от балконите