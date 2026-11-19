Френската легенда Тиери Анри засипа със суперлативи звездите на Байерн Мюнхен и Барселона - Майкъл Олисе и Ламин Ямал. Той е на мнение, че двамата притежават качества, които все по-рядко се виждат във футбола.

Бившият нападател на Арсенал коментира представянето на двамата в подкаста "Kampo", където не скри възхищението си от Олисе и Ямал. "Благодаря ти, Ламин Ямал, благодаря ти, Майкъл Олисе!", заяви Анри.

"Тези момчета правят неща, които не сме виждали от много време във футбола! Винаги можеш да видиш колко са щастливи, но никога не са удовлетворени. Причината - ако вкарат 4 гола, ще искат да са 5, а ако спечелят трофей ще искат да са три", каза още той.