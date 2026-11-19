Бившият посланик на САЩ в България Ерик Рубин почина внезапно на 17 ноември 2026 г. Новината беше съобщена от Американската асоциация на дипломатическата служба (AFSA), чийто президент Рубин е бил.

За България името му остава най-тясно свързано с дипломатическия му мандат в София. Рубин беше посланик на Съединените щати у нас от 2016 до 2019 г., след като беше номиниран от президента Барак Обама.

Рубин е дипломат от кариерата с богат международен опит. Преди България той е бил заместник-ръководител на американската дипломатическа мисия в Москва, а по-късно заема висока позиция в Бюрото по европейски и евразийски въпроси на Държавния департамент.

Професионалният му път включва още дипломатически назначения в Киев и Чианг Май, както и работа във Вашингтон. Това го превръща в дипломат с особено задълбочен опит по въпросите на Европа, Русия, Източна Европа и отношенията между САЩ и техните съюзници.

Рубин представляваше Вашингтон в София в период, в който отношенията между България и САЩ бяха силно свързани с теми като сигурността в Черноморския регион, НАТО, енергийната независимост, борбата с корупцията и съдебната реформа.

Като посланик той беше често присъстващо лице в българския обществен и политически живот. Срещаше се с представители на институциите, бизнеса и гражданското общество и активно говореше за значението на евроатлантическите отношения.

В края на мандата си Рубин беше удостоен с орден „Стара планина“ – едно от най-високите държавни отличия на България.

Отличието е признание за приноса му към развитието и укрепването на отношенията между България и Съединените щати.

След края на мандата си в България Рубин продължи да бъде активен в дипломатическите среди.

Той беше избран за президент на American Foreign Service Association (AFSA) – организация, която представлява американските дипломати и служители на външната служба. Така кариерата му не приключва с посланическия пост в София. Напротив – той продължава да работи за дипломатическата общност и за защитата на професионалната дипломатическа служба.

За българската публика Ерик Рубин ще остане преди всичко като американския посланик, който прекара три години в София и активно участваше в обществения живот на страната.

Ще бъде запомнен и с ясната си позиция в подкрепа на евроатлантическата ориентация на България, с вниманието към сигурността и с активните си контакти с българските институции и гражданското общество. Но отвъд дипломатическия пост остава образът на човек, посветил десетилетия на международната дипломация – от Москва и Киев до София и Вашингтон.

Ерик Рубин си отиде внезапно, но остави след себе си дипломатическа кариера, в която България заема важно място – три години, които го направиха разпознаваемо лице на американската дипломация у нас.