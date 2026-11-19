Дългосрочното решение на проблемите с „Топлофикация София“ е в това да бъде създадена управленска структура, която да осигури гарантиране на качеството на топлофикационната услуга. Това каза министърът на енергетиката Ива Петрова в интервю за БТА.

Тя акцентира, че само на „Булгаргаз“ ЕАД столичната „Топлофикация“ дължи 900 млн. евро, а на цялата група БЕХ – над 1,3 млрд. евро. Това е бреме, което изправя държавните енергийни дружества на лимита на възможностите им. Въпреки това „Булгаргаз“ ще продължи да изпълнява ролята си на обществен доставчик и да осигурява природен газ за потребителите на топлофикационни услуги в столицата, увери тя.

Според нея обаче това не изключва необходимостта от намиране на дългосрочно и устойчиво решение. Дебело искам да подчертая, че ако има проблем с топлоснабдяването, той няма да е причинен от задълженията към „Булгаргаз“, а от липсата на адекватна подготовка и организация за сезона от страна на „Топлофикация София“, посочи Петрова.

При контрола на качеството на топлофикационната услуга екипите на министерството установиха стряскащи факти и липса на елементарна управленска организация: към септември едва около 19 на сто инвестиционната програма и 31 процента от ремонтната програма са изпълнени, в район „София Изток“ положението е драматично – има голям брой аварийни спирания с обща продължителност над 2 месеца, а има само 5 аварийни екипа, които работят за отстраняването им, отбеляза тя.

По отношение на намаляването на мощностите на АЕЦ „Козлодуй“ заради ниските нива на Дунев министърът каза, че са набелязани около 7 варианта за конкретни технически решения, които биха дали възможност за задържане на нивото на реката. Работи се по проект за изграждане на дига в района на централата. Обследват се и други възможности, включително прехвърляне на водни количества от вътрешни резервоари към централата, добави тя.

За нас е от изключителна важност да намерим и разработим най-ефективното решение, което ще осигури дългосрочно безаварийната работа на централата при подобни екстремни условия, подчерта Петрова.

Тя увери също, че ядрената енергетика е стратегически избор за енергийната сигурност, икономическата конкурентоспособност и устойчивия растеж на страната. Проектът за изграждане на 7-и и 8-и блок на АЕЦ „Козлодуй“ остава приоритетен за правителството и с оглед необходимостта от осигуряване на сигурна и достъпна енергия в синхрон с предизвикателствата на европейската Зелена сделка. Работи се по изготвяне на пътна карта, която да идентифицира най-устойчивия начин за неговото продължаване. Следващият етап е превръщането на стратегическия избор в реален проект чрез последователно преминаване през техническите, регулаторните, финансовите и търговските процедури. Ключово за този процес е решенията да се вземат с необходимата предвидимост и отговорност, така че всяка стъпка да създава сигурна основа за следващата, каза още министърът.

Тя акцентира, че основен приоритет в енергийната политика на България е диверсификацията на източниците и маршрутите на енергийни ресурси, която ще гарантира сигурност и конкурентни цени за българските потребители. В тази връзка България води последователна политика за развитие на енергийната инфраструктура, в контекста на европейските цели за изграждане на взаимосвързан и единен общоевропейски енергиен пазар и засилване на енергийната сигурност. Азербайджан, Грузия и Турция са важни партньори за гарантиране сигурността на енергийните доставки за България и Европа, изтъкна министърът.