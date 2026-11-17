Цветомир Петров: И държавата е виновна за "Топлофикация София"
Между 750 000 и 900 000 евро ще струва анализ от Световната банка на дружеството, каза той
"Топлофикация София" е изправена пред милиарди евро задължения, остаряла инфраструктура и постоянни аварии, а бъдещето на дружеството остава неясно.
"Предложението, което правим с кмета Васил Терзиев, е да сключим договор с представители от групата на Световната банка, да се направи задълбочен анализ на финансовото състояние на "Топлофикация". Между 750 000 и 900 000 евро ще струва. В следствието от този анализ ще разберем какво и как правим с дружеството", заяви председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров в "Денят ON AIR".
Към момента задължението на "Топлофикация" е към 1,3 млрд. евро, обясни той.
По думите му в България няма такъв консултант, който да ни даде рамката, за да търсим съдействието, което ни е нужно да стабилизираме дружеството.
"Топлофикация" има нужда от сериозни инвестиции - в рамките на 2-4 млрд. евро. Няма логика да има аварии нарочно. Когато има аварии, няма топлоподаване и не се плаща сметката. Така дружеството губи - защо да го прави? То е в тежко състояние най-вече благодарение и на държавата", допълни той.
Най-големият кредитор на "Топлофикация" е държавата в лицето на "Булгаргаз" и БЕХ, уточни гостът.
"Голяма част от задължението е за нещо, което реално не е доставено. "Топлофикация" може да бъде предприятие за пример, но трябва да имаме ясна картина какви са стъпките", поясни председателят на СОС.