"Предложението, което правим с кмета Васил Терзиев, е да сключим договор с представители от групата на Световната банка, да се направи задълбочен анализ на финансовото състояние на "Топлофикация". Между 750 000 и 900 000 евро ще струва . В следствието от този анализ ще разберем какво и как правим с дружеството", заяви председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров в "Денят ON AIR".

"Топлофикация София " е изправена пред милиарди евро задължения, остаряла инфраструктура и постоянни аварии, а бъдещето на дружеството остава неясно.

Към момента задължението на "Топлофикация" е към 1,3 млрд. евро, обясни той.

По думите му в България няма такъв консултант, който да ни даде рамката, за да търсим съдействието, което ни е нужно да стабилизираме дружеството.

"Топлофикация" има нужда от сериозни инвестиции - в рамките на 2-4 млрд. евро. Няма логика да има аварии нарочно. Когато има аварии, няма топлоподаване и не се плаща сметката. Така дружеството губи - защо да го прави? То е в тежко състояние най-вече благодарение и на държавата", допълни той.

Най-големият кредитор на "Топлофикация" е държавата в лицето на "Булгаргаз" и БЕХ, уточни гостът.