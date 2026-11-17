Ръждясал навес, натрупана мръсотия и локви пред автобусната спирка "Анева чешма“ край село Железница, район "Панчарево“, предизвикаха недоволство в социалните мрежи. Снимка на съоръжението, публикувана във Facebook групата "Забелязано в София“, отново постави въпроса кой носи отговорност за състоянието на спирките в столицата.

На кадъра се вижда силно амортизирана метална конструкция с ръждясали стени, стари плакати, натрупани листа и кал около мястото за изчакване. Според информация на Столица.bg спирката обслужва автобусни линии №69, 70 и 98.

Случаят насочва вниманието към дългогодишния проблем с разпокъсаната собственост и поддръжка на спирковата инфраструктура в София.

По данни, представени през юни 2026 г., в столицата има общо 2727 спирки, от които 1211 разполагат с навеси. Това означава, че повече от половината места за изчакване на градския транспорт остават без подобна защита от неблагоприятни метеорологични условия.

Проблемът със стопанисването на спирките не е нов. Още през 2020 г. проверка на Столица.bg установява, че от приблизително 2700 спирки едва 1107 имат навеси, като около 590 от тях са собственост на "Център за градска мобилност“ (ЦГМ).

Останалите съоръжения са разпределени между други общински дружества, районни администрации и частни компании, ангажирани с рекламни договори. За част от навесите тогава дори не е било ясно кой отговаря за поддръжката им.

През същата година е предложено ЦГМ да стане единствен собственик на спирковите навеси и да поеме изграждането, ремонтите и поддръжката им, като сред възможните източници на финансиране са посочени приходите от реклама.

На 25 юни 2026 г. Столичният общински съвет приема решение за поставяне на не по-малко от 100 нови спиркови навеса до 31 декември 2027 г.

За изпълнението на програмата са предвидени до 2 млн. евро от бюджета на ЦГМ. Решението задължава изпълнителния директор на дружеството и кмета на Столична община да представят отчет за напредъка в края на всяко тримесечие.

Въпреки това документът не определя срок за прехвърляне на всички съществуващи навеси към един стопанин и не решава окончателно въпроса за отговорността по тяхната поддръжка.

Отделен проблем представляват електронните информационни табла по спирките, за които също има сигнали за технически неизправности.

През юни 2026 г. ЦГМ сключва договор за следгаранционна поддръжка на 1248 електронни табла на стойност близо 608 хил. евро без ДДС. Договорът е със срок до 4 юни 2027 г. и включва ремонти, техническо обслужване и необходимите компоненти.

За разлика от електронните табла, при които има определен възложител и договорен изпълнител, отговорността за навесите и останалите елементи на спирковата инфраструктура продължава да бъде разпределена между различни организации.

Към момента няма публично потвърдена актуална разбивка на всички спиркови навеси по собственици. Не е установено и кой точно стопанисва съоръжението на спирка "Анева чешма“.

Състоянието ѝ предизвика и иронични коментари в социалните мрежи.

"В друга държава виждал ли си спирка с басейн?“, пита потребител, а друг отбелязва: "В Малинова долина и такива няма!“.

Случаят отново поставя въпросите кога амортизираните спирки ще бъдат ремонтирани и кога ще бъде въведена ясна и единна отговорност за поддръжката на спирковата инфраструктура в София.