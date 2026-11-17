Столичният инспекторат, районната администрация "Красна поляна" и Трето районно управление на СДВР подготвят съвместни проверки срещу нерегламентираното изгаряне на отпадъци в столичния квартал "Факултета". При акциите ще бъде използван и дрон, съобщиха от Столична община.

Целта е да бъдат установявани огнища на замърсяване на въздуха, включително на места, които са трудно достъпни за проверяващите екипи.

Проверките ще обхванат райони с повишен брой сигнали за задимяване и замърсяване. Дронът ще позволява наблюдение на вътрешни дворове и терени, които не се виждат от улицата, за да могат инспекторите да насочват екипите си към конкретни места при съмнения за нарушения.

Засиленият контрол е свързан с началото на отоплителния сезон, когато се увеличава рискът от използване на неподходящи материали за отопление.

Столичният инспекторат продължава ежедневните проверки срещу изгарянето на автомобилни гуми, пластмаса, стари мебели, обработена дървесина, текстил и отработени моторни масла.

Контролът обхваща и автосервизи, дърводелски цехове, строителни площадки и пунктове за вторични суровини. При установени нарушения се налагат глоби с фиш или се съставят актове за установяване на административни нарушения.

От общината посочват, че е осигурена денонощна връзка между районната администрация и Трето районно управление на СДВР, за да могат полицейски патрули да бъдат насочвани своевременно при сигнали за задимяване.

Проверките са част от съвместната работа на Столичния инспекторат и Сдружение "Домоуправителите на София" за ограничаване на замърсяването. Партньорството включва и информационна кампания за разделното събиране на отпадъци в жилищните сгради, както и съдействие при подаването на сигнали.

Проблемът с нерегламентираното горене на отпадъци във "Факултета" не е нов. През ноември 2025 г. при съвместни проверки с дрон в район "Красна поляна" са установени нарушения на ул. "Братска дружба", свързани с изгаряне на отпадъци от плоскости и кабели.

Тогава са били съставени актове, а проверките са обхванали и други рискови места в кварталите "Факултета" и "Христо Ботев".

От Столичния инспекторат призовават гражданите да подават сигнали на телефон 112, когато станат свидетели на нерегламентирано изгаряне на отпадъци.