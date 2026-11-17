Преките чуждестранни инвестиции в България са нараснали със 100% от началото на годината спрямо същия период на 2025 г. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на церемонията по първа копка на нова производствена сграда в базата на "Intuitive" в Първомай, съобщиха от Министерския съвет.

"В България имаме амбицията да внедряваме високотехнологични производства, да привличаме инвестиции, които развиват продукция с висока добавена стойност, да създаваме тук технологии и индустрии на бъдещето", подчерта премиерът.

Според Радев увеличението на инвестициите показва, че доверието към страната ни расте и България се утвърждава като привлекателна дестинация за високотехнологични компании.

Новата производствена сграда в Първомай ще бъде използвана от швейцарската компания "FISBA", специализирана в производството на прецизна оптика. Тя е дългогодишен партньор на "Intuitive".

"Тук има уникални производства, с които много малко държави в света могат да се похвалят", заяви министър-председателят.

Инвестицията предвижда изграждането на производствена база с площ около 2500 кв. метра. Завършването ѝ е планирано за есента на 2027 г., а производството трябва да започне в началото на 2028 г.

Компанията планира първоначално да разкрие около 20 работни места, като впоследствие броят им ще се увеличава.

По думите на Радев високотехнологичната медицинска апаратура, микроелектрониката и изкуственият интелект са сред ключовите области за бъдещото развитие на икономиката.

Премиерът подчерта, че Първомай постепенно се превръща от традиционен земеделски район в център на високотехнологични производства.