Емоционално послание в социалните мрежи разкрива болката след смъртта на 18-годишното момиче, загинало при катастрофа в Драгоман. Млад мъж се сбогува с нея с думи, изпълнени с обич и тъга, наричайки я своя сестра по душа.

"Мило мое момиче, моя скъпа сестричке… Не мога да повярвам, че вече те няма. Толкова ми се иска да можех да те прегърна още веднъж и да ти кажа колко много те обичам", пише той.

В публикацията си младежът споделя колко важна е била загиналата за него и колко трудно ще бъде да приеме загубата ѝ.

"Ти не беше просто приятелка, ти беше част от сърцето ми, човек, когото чувствах като родна сестра. Не знам как ще свикна с мисълта, че вече няма да те има, но знам, че никога няма да те забравя", гласи част от посланието.

"Почивай в мир, мое мило момиче! Ще ми липсваш повече, отколкото думите могат да опишат. Обичам те! Завинаги моя сестричка по душа", завършва публикацията.

Припомняме, че 18-годишното момиче загина след катастрофа в Драгоман на 15 ноември. То беше транспортирано в столична болница, където по-късно почина.

За инцидента е обвинен 26-годишен служител на "Гранична полиция". Според прокуратурата при проверката му са отчетени 1,63 промила алкохол в издишания въздух.

На 16 ноември в Драгоман се проведе бдение в памет на загиналото момиче. Разследването на трагичния инцидент продължава.