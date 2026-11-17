Столична община предприема действия по освобождаването на 1542 кв. м публична общинска собственост, заградени с ограда по трасето на бъдещия бул. "Копенхаген". Теренът възпрепятства строителните дейности по новата транспортна връзка между столичните квартали "Младост" и "Дружба", съобщиха от общината.

"Понякога справедливостта идва с багер и флекс. Днес премахваме още една ограда. Зад нея някой си е заградил 1542 кв. м публична общинска собственост", заяви кметът на София Васил Терзиев.

Според информацията на Столична община теренът е заграден от собственик на съседен частен имот, който претендира, че го е придобил по давност. До момента обаче не е представен документ, удостоверяващ право на собственост върху въпросната площ.

От общината посочват, че имотът е публична общинска собственост, която съгласно законодателството не може да бъде придобита по давност.

За да бъде освободено трасето и да продължат строителните дейности, се премахват оградните съоръжения и се преместват намиращите се на терена вещи, сред които има и лодки.

"Теренът е публична общинска собственост, която по закон не може да бъде придобита по този начин. Абсолютна наглост, която няма да допуснем. Оградата си отива. Строителството продължава", коментира Терзиев.

Строителството на новия участък от бул. "Копенхаген" започна на 28 август 2026 г. Проектът предвижда изграждането на 1,4 километра нов четирилентов булевард, който ще осигури директна транспортна връзка между "Младост 3" и "Дружба".

Инвестицията е на стойност 31,4 млн. евро и включва обособено трамвайно трасе, локални платна, нови тротоари, двустранни велоалеи и модерно улично осветление. Очаква се новата транспортна връзка да облекчи натоварването по бул. "Александър Малинов".

Столичният кмет посочи, че освобождаването на терена е част от действията на общината за защита на публичната собственост. Той припомни премахването на незаконни постройки край язовир "Искър" и до езерото "Ариана", както и продължаващите казуси с "Капитолия", "Кошарите", къпалня "Мария Луиза" и Летния театър в Борисовата градина.

По думите му в София има десетки терени, които през годините са преминали в частни ръце, като за част от тях продължават съдебни спорове.

"София не може да се развива, ако приемаме всяка незаконна ограда за непреодолима граница. Няма да си затваряме очите и няма да оставяме неоснователни частни претенции да спират проекти, от които градът има нужда", подчерта Терзиев.

Кметът заяви, че строителството на бул. "Копенхаген" ще продължи, както и действията на общината за освобождаване на публични терени.