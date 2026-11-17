Естония планира да затвори трите си сухопътни гранични пункта с Русия от 1 декември, като окончателното решение на правителството в Талин бе взето преди около месец. Мярката е пряк отговор на опита за палеж срещу производителя на дронове Threod Systems на 14 ноември, за който естонските власти обвиниха руското военно разузнаване (ГРУ) – твърдение, което Москва отхвърли.

По думите на вътрешния министър Игор Таро, цитиран по местните медии, единствено железопътният пункт в Нарва първоначално ще остане отворен, за да не се спира превозът на стратегически важни суровини. Затварянето на шосейните пунктове (Нарва, Койдула и Лухамаа) обаче ще прекъсне директните автобусни връзки между Талин и руските градове Москва и Санкт Петербург.

Автобусният оператор Ecolines, който поддържа ежедневни курсове от естонската столица до двата руски града, ще бъде принуден да възстанови сумите за вече закупените билети. Председателят на управителния съвет на компанията Елис Ковальов обяви, че предстои цялостна реорганизация на автопарка, персонала и графиците на шофьорите.

Другият основен превозвач по маршрутите към Русия – Lux Express, вече е продал малко над 2000 билета за пътувания от 1 декември нататък. Членът на управителния съвет Ингмар Роос увери, че дружеството не очаква тежки финансови загуби, тъй като отчита риска от пълно затваряне на границата още от 2022 г.

Пренасочването на автобусите през съседна Латвия изисква специални разрешителни. От Lux Express вече изключиха възможността да използват латвийските пунктове, докато от Ecolines допускат този вариант при получаване на необходимите документи.

За разлика от пътническите превози, отражението върху товарния трафик ще бъде ограничено, тъй като по-голямата част от тежкотоварните камиони отдавна използват трасетата през Латвия. По данни на генералния секретар на Асоциацията на естонските международни автомобилни превозвачи Ермо Перолайнен през естонските пунктове Лухамаа и Койдула преминават по-малко от 10 камиона дневно.

Трансграничният товарен сектор се сви драстично през последните години – докато преди войната в Украйна около 500 компании са превозвали стоки към Русия, днес техният брой е под 50.