Френските синдикати организират нова национална стачка и демонстрации с искане за по-високи заплати и подобряване на обществените услуги. Протестите се провеждат след отказа на правителството да увеличи възнагражденията на държавните служители.

„С това правителство е твърде късно и твърде малко“, заяви генералният секретар на Генералната конфедерация на труда (CGT) Софи Бине пред BMFTV и RMC. По думите ѝ след 11 синдикални протеста исканията на работещите продължават да остават без отговор.

Бине разкритикува решението на властите да увеличат минималната работна заплата само с 5 евро месечно. Според нея това е крайно недостатъчно на фона на натрупаното социално недоволство.

CGT обяви провеждането на 179 демонстрации в цяла Франция. В Париж протестното шествие е планирано да започне в 14:00 ч. местно време, като маршрутът ще премине между площад „Нация“ и площад „Италия“. Според предварителните оценки на властите в столицата се очакват между 40 000 и 80 000 участници.

Към мобилизацията се присъединяват и синдикати от публичния сектор, сред които CFDT, както и студентски организации.

Искания за по-високи възнаграждения

Основното настояване на синдикатите е за общо увеличение на заплатите в държавния сектор и актуализирането им спрямо инфлацията. Според техните изчисления държавните служители са загубили над 16% от покупателната си способност от 2017 г. насам.

Софи Бине настоява и за подобряване на условията за обучение на младите хора, както и за промени в бюджетните планове на правителството за 2027 г. Тя критикува данъчните облекчения за големите компании, като смята, че тези средства могат да бъдат използвани за повишаване на възнагражденията в публичния сектор.

Новата протестна акция продължава мобилизацията от 5 ноември. Тогава синдикатите отчетоха 1,6 милиона участници в демонстрациите в цялата страна, докато Министерството на вътрешните работи посочи значително по-ниска цифра – 575 000 души.

Очакват се затруднения и в железопътния транспорт, най-вече по някои крайградски линии. Засега не се предвиждат сериозни нарушения в движението на високоскоростните влакове.

Недоволството от покупателната способност остава сред водещите притеснения на французите. Според годишното проучване „Fractures françaises“, проведено от Ipsos сред 3000 души между 30 октомври и 3 ноември, 47% от анкетираните посочват покупателната способност сред двете си основни тревоги. Година по-рано делът им е бил 36%.

Проучването показва още, че 49% от гражданите се определят като част от „разгневена и силно бунтуваща се“ Франция при 43% през 2025 г. В същото време 69% смятат, че разделящите обществото теми са повече от тези, които го обединяват.