Кметът на община Доспат Елин Радев блокира конкурса за директор на Средно училище (СУ) „Димитър Благоев“, като оттегли членовете на Общината от комисията по избора, съобщиха от Министерството на образованието и науката (МОН).

Конкурси за директори на 244 училища, в това число 223 общински и 21 държавни, са обявени на 1 октомври 2026 г. в институции без назначен титуляр или в които директорът е придобил право на пенсия. От МОН посочват, че до 16 ноември кметът не е подавал сигнали за нарушения при провеждането на конкурса за директор на СУ „Димитър Благоев“.

На 10 ноември е сигнализирал за предполагаеми финансови нарушения в училището. Сигналът е изпратен за проверка в Регионалното управление на образованието (РУО) в Смолян, но в него не се съдържат възражения срещу конкурсната процедура.

Вечерта на 16 ноември от Общината е постъпил писмен сигнал с притеснения за конкурса, включително съмнения за начина на формиране на обществения съвет. От министерството посочват, че веднага е разпоредена проверка от РУО – Смолян.

Според МОН установената практика в такива случаи е процедурата да продължи, като паралелно се извършват проверки, а всички етапи протичат при видеозаснемане. Въпреки това в деня на конкурса Общината е оттеглила членовете си от комисията по избора, с което процедурата е блокирана. В същото време участието на местната администрация в другите конкурси на нейна територия продължава.

За директор на СУ „Димитър Благоев“ се състезават двама кандидати - Ярослав Първанов и Веселин Калфов. Първанов към момента е временно изпълняващ длъжността директор на училището, назначен през август 2026 г. от тогавашния началник на РУО – Смолян Никола Запрянов. Калфов е секретар на община Доспат.

Конкурсите протичат в два етапа - писмен изпит с тест, за който минимумът за допускане е 30 точки, и събеседване с решаване на казуси и защита на концепция за стратегическо управление. Кандидатите трябва да имат магистърска степен и не по-малко от пет години учителски стаж. Общо за конкурсите в страната са подадени 545 заявления, а за 65 училища няма кандидати. По данни на МОН всички конкурси продължават нормално с изключение на този за СУ „Димитър Благоев“.

От МОН добавиха, че не е представена позицията на кмета на Доспат Елин Радев. За случая е уведомен и председателят на Националното сдружение на общините в Република България Даниел Панов.