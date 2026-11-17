Кметът на Доспат блокира конкурс за директор на местно училище
Емил Радев е оттеглил членовете на Общината от комисията по избора
Кметът на община Доспат Елин Радев блокира конкурса за директор на Средно училище (СУ) „Димитър Благоев“, като оттегли членовете на Общината от комисията по избора, съобщиха от Министерството на образованието и науката (МОН).
Конкурси за директори на 244 училища, в това число 223 общински и 21 държавни, са обявени на 1 октомври 2026 г. в институции без назначен титуляр или в които директорът е придобил право на пенсия. От МОН посочват, че до 16 ноември кметът не е подавал сигнали за нарушения при провеждането на конкурса за директор на СУ „Димитър Благоев“.
На 10 ноември е сигнализирал за предполагаеми финансови нарушения в училището. Сигналът е изпратен за проверка в Регионалното управление на образованието (РУО) в Смолян, но в него не се съдържат възражения срещу конкурсната процедура.
Вечерта на 16 ноември от Общината е постъпил писмен сигнал с притеснения за конкурса, включително съмнения за начина на формиране на обществения съвет. От министерството посочват, че веднага е разпоредена проверка от РУО – Смолян.
Според МОН установената практика в такива случаи е процедурата да продължи, като паралелно се извършват проверки, а всички етапи протичат при видеозаснемане. Въпреки това в деня на конкурса Общината е оттеглила членовете си от комисията по избора, с което процедурата е блокирана. В същото време участието на местната администрация в другите конкурси на нейна територия продължава.
За директор на СУ „Димитър Благоев“ се състезават двама кандидати - Ярослав Първанов и Веселин Калфов. Първанов към момента е временно изпълняващ длъжността директор на училището, назначен през август 2026 г. от тогавашния началник на РУО – Смолян Никола Запрянов. Калфов е секретар на община Доспат.
Конкурсите протичат в два етапа - писмен изпит с тест, за който минимумът за допускане е 30 точки, и събеседване с решаване на казуси и защита на концепция за стратегическо управление. Кандидатите трябва да имат магистърска степен и не по-малко от пет години учителски стаж. Общо за конкурсите в страната са подадени 545 заявления, а за 65 училища няма кандидати. По данни на МОН всички конкурси продължават нормално с изключение на този за СУ „Димитър Благоев“.
От МОН добавиха, че не е представена позицията на кмета на Доспат Елин Радев. За случая е уведомен и председателят на Националното сдружение на общините в Република България Даниел Панов.