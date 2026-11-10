Без парно, вече и без ток: Директор на софийско училище предупреди за крайни мерки

Четвърти ден учениците и учителите в столичното 119. СУ са изправени пред сериозни затруднения заради липсата на отопление. Ситуацията се е усложнила допълнително, след като от 9 ноември училището е останало и без електричество. За проблема сигнализира директорът на учебното заведение и председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета Диян Стаматов чрез публикация във Facebook.

По думите му училищното ръководство е очаквало топлоподаването да бъде възстановено на 10 ноември, но вместо това е получило ново уведомление за забавяне.

"Днес очаквахме топлоподаването да бъде възстановено. Но "Топлофикация" отново се извини и ни остави с перспективата за още два дни без отопление", посочва Стаматов.

Продължаващият проблем предизвиква сериозно недоволство сред родителите, които се тревожат за здравето на децата си и условията, при които се провеждат учебните занятия.

Директорът отбелязва, че въпреки че причините за липсата на отопление са извън контрола на училището, именно неговото ръководство трябва ежедневно да отговаря на въпросите и притесненията на семействата.

"Ние сме най-близо. Ние сме тези, които трябва да дават отговори, да търсят решения и да поемат отговорност", пише той.

Стаматов подчертава, че възможностите на училището да компенсира продължаващите затруднения вече са изчерпани.

"Не можем да произведем топлина. Не можем да отстраним аварията. Не можем безкрайно да компенсираме чужди пропуски с организация, компромиси и добра воля", заявява директорът.

Той настоява за спешна и конкретна намеса от страна на Министерството на образованието и науката, Столичната община и "Топлофикация София".

Според него институциите трябва да предприемат необходимите действия за възможно най-бързо възстановяване на нормалните условия в учебното заведение.

Ако проблемът не бъде разрешен, директорът е готов да настоява за временно преустановяване на присъственото обучение.

"Има граница, отвъд която компромисите вече не са разумни. И съм съвсем близо до решението да настоявам за временно преустановяване на присъствените учебни занятия, докато не бъдат възстановени нормалните условия за обучение", предупреждава Стаматов.

Той уточнява, че евентуалното решение няма да бъде продиктувано от нежелание за работа, а от необходимостта да се гарантират здравето и безопасността на учениците.

"Защото искаме децата да бъдат в училище, но в нормална, безопасна и човешка среда", подчертава директорът.

В края на публикацията си Стаматов заявява, че приема отговорността си към учениците, но не може да носи последствията от проблеми, чието разрешаване зависи от други институции.

"Отговорността към децата е моя. И никога няма да избягам от нея. Но не мога да нося отговорност и за чуждите грешки!", завършва той.

Към момента на изявлението няма обявено решение за спиране на присъствените занятия. Остава неясно и кога отоплението и електрозахранването в училището ще бъдат напълно възстановени.