Формула 1 ще завърши сезона по план в Катар и Абу Даби

Сезонът във Формула 1 през 2026 година ще завърши по първоначално предвидения график. Ръководството на шампионата е взело решение да продължи подготовката за последните две състезания в Катар и Абу Даби, с което отпада необходимостта от резервния вариант с писта „Имола“.

Италианското трасе беше в готовност да приеме финалната надпревара през декември, ако ситуацията в Близкия изток не позволяваше провеждането на състезанията. Във вторник обаче организаторите на „Имола“ са били информирани, че услугите им няма да бъдат необходими. Така Формула 1 потвърждава намерението си да спази първоначалния календар.

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Големите притеснения бяха свързани със ситуацията в Близкия изток и сигурността около провеждането на Гран При на Катар и Гран При на Абу Даби. По-рано през годината конфликтът в региона доведе до отпадането на състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия.

Според плана Гран При на Катар ще се проведе между 27 и 29 ноември на пистата „Лусаил“, а седмица по-късно - между 4 и 6 декември, сезонът ще приключи с традиционното състезание на „Яс Марина“ в Абу Даби.

Преди тях пилотите ще премерят сили и в Лас Вегас (20-22 ноември), което означава, че шампионатът ще приключи с три последователни състезателни уикенда.

От Формула 1 обаче остават категорични, че сигурността на пилотите, отборите, служителите и феновете е абсолютен приоритет. При евентуално влошаване на обстановката ръководството на шампионата си запазва правото да преразгледа решението.