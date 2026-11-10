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Бургас отменя всички културни събития на 11 ноември в памет на жертвите на "Тракия"

Бургас отменя всички културни събития на 11 ноември в памет на жертвите на "Тракия"
БТА

Общината отменя планираните културни и развлекателни прояви заради Деня на национален траур. Знамената ще бъдат спуснати наполовина, а кръводарителската акция в помощ на пострадалите продължава

Община Бургас отменя всички организирани от нея културни и развлекателни събития, планирани за 11 ноември. Решението е взето във връзка с обявения Ден на национален траур в памет на 11-те загинали при тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия".

От общинската администрация съобщиха, че в знак на съпричастност към семействата на жертвите знамената пред сградата на Община Бургас и на входовете на града ще бъдат спуснати наполовина.

Кметът Димитър Николов изрази съболезнования към близките на загиналите и съпричастност към пострадалите при трагичните инциденти.

Двете тежки верижни катастрофи станаха сутринта на 10 ноември в района на пътен възел "Зимница", близо до Ямбол. По време на произшествията магистралата е била обхваната от гъста мъгла, която е ограничавала значително видимостта.

По официални данни при инцидентите са загинали 11 души, а близо 50 са ранени. В двете катастрофи са участвали общо 86 превозни средства.

Сред пострадалите има и медицински специалист от Бургас. По-рано от Детската болница „Света Анастасия“ съобщиха, че техен лекар инфекционист е бил ранен при катастрофите и е транспортиран в крайморския град за лечение.

В болница "Сърце и мозък" в Бургас са настанени шестима пострадали - трима мъже и три жени. Двама от тях се намират в отделение "Реанимация".

Междувременно в Бургас продължава кръводарителската акция в подкрепа на ранените при произшествията.

До 13 ноември включително кръводарители ще бъдат приемани извънредно до 19:00 часа, за да се даде възможност на повече граждани да се включат в инициативата.

Желаещите да дарят кръв трябва да бъдат в добро здравословно състояние и да отговарят на медицинските изисквания за кръводаряване. Преди процедурата всеки кандидат преминава необходимите прегледи и изследвания.

Отмяната на общинските събития и спускането на знамената наполовина са част от мерките, с които Бургас ще отдаде почит на загиналите.

На 11 ноември страната ще почете паметта на 11-те жертви на трагедията, докато лекарските екипи продължават да се грижат за ранените.

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