МС обяви 11 ноември за Ден на национален траур в памет на жертвите в катастрофите на АМ „Тракия“

Министерският съвет прие решение, с което обявява 11 ноември за Ден на национален траур в памет на жертвите, загинали при пътнотранспортните произшествия, възникнали на автомагистрала (АМ) „Тракия“ при пътен възел „Зимница“ на територията на област Ямбол, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Правителството изказва съболезнования на близките на загиналите. В тяхна памет националните флагове на държавните институции ще бъдат свалени наполовина през утрешния ден.

Две тежки верижни катастрофи станаха тази сутрин при гъста мъгла на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“, близо до Ямбол. Загинаха 11 души, близо 50 са ранени, а общо 86 превозни средства са участвали в инцидентите.