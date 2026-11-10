Приключи срещата на Г-7 в Париж: Какво се разбраха лидерите?

Външните министри от Г-7 приключиха днес ключовата си среща във френската столица, на която бе координирана международната стратегия по няколко от най-острите глобални заплахи. Париж използва ротационното си председателство за 2026 г., за да постави на масата не само спешната отбрана на Киев, но и ескалацията около Техеран, рисковете от новите технологии и световната продоволствена сигурност. Таралеж обобщава най-важното от приключилата среща.

Централно място в разговорите зае специалната сесия с участието на украинския външен министър Андрий Сибиха. Киев запозна съюзниците с критичната ситуация на бойното поле и очертаващия се сериозен недостиг на ракети-прехващачи PAC-2 и PAC-3 за системите Patriot. Сигурността на страната е изложена на изпитание и на енергийния фронт, след като Международната агенция по енергетика (МАЕ) официално предупреди за опасност от критичен дефицит на електроенергия през отоплителния сезон 2026–2027 г.

Паралелно с това в кулоарите бяха дискутирани и протичащите преговори в Абу Даби относно евентуални бъдещи гаранции за сигурност. По-рано днес американските посредници, включително и Марко Рубио, изразиха оптимизъм спрямо протеклите разговори в столицата на ОАЕ.

Извън украинския конфликт, дипломатите проведоха извънредна сесия, посветена на кризата с Иран и сигурността в Близкия изток. Европейските съюзници упражниха сериозен дипломатически натиск върху новия държавен секретар на САЩ Марко Рубио за намиране на мирно решение, което да гарантира свободното корабоплаване през стратегическия Ормузки проток и да избегне нова военна ескалация срещу Техеран. В разговорите се включиха премиерът на Катар, в ролята си на ключов медиатор, и външният министър на Саудитска Арабия. Самият Рубио заяви, че икономическите санкции, наложени на Иран от САЩ, дават добри резултати, които отменят необходимостта от възобновяване на ударите срещу Техеран.

За първи път в този формат Г-7 обърна специално внимание на безопасността на изкуствения интелект (AI Safety). Върховният представител на ЕС Кая Калас и министрите координираха съвместни мерки срещу злоупотребата с напреднали AI модели в киберпространството и хибридните "сиви зони", като подчертаха необходимостта от регулации, които да ограничат заплахите, без да спират технологичните иновации.

Дипломатическият форум в Париж бе и важна платформа за обсъждане на международните хуманитарни кризи. Участниците обмениха мнения с новия ръководител на Световната продоволствена програма (WFP), който постави изключителен акцент върху тревожното нарастване на нападенията срещу хуманитарни работници в зоните на конфликт, отчитайки като основна причина за това липсата на търсене на отговорност. Обсъждането предостави ключова възможност за подчертаване на ролята на Международния наказателен съд (МНС). В рамките на формата на Г-7 бе ясно заявено посланието, че когато отделните държави не разследват и не преследват по съдебен ред военните престъпления, МНС трябва да има възможност да се намеси, за да гарантира понасянето на отговорност.