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Френските власти осъдиха нови прояви на насилие покрай протестите в страната

Френските власти осъдиха нови прояви на насилие покрай протестите в страната
АП/БТА

Френските гимназиални и университетски съюзи обявиха, че не са удовлетворени от проведените разговори с премиера Себастиан Льокорню и призоваха за продължаване на демонстрациите

Френските власти осъдиха във вторник актовете на насилие, извършени срещу преподаватели и длъжностни лица в страната, предава Ройтерс. В същото време синдикатите на гимназистите и студентите обещаха да не спират натиска за по-добри условия в учебните заведения.

Франция е разтърсвана от улични протести от месеци. Те започнаха през септември с искания на учениците за ремонт на училищните сгради, назначаване на повече учители и университетски реформи, но впоследствие прераснаха в по-широко недоволство срещу високите разходи за живот. Протестите привлякоха синдикати и политически активисти, като на места се стигна и до ескалация на насилието.

По-рано във вторник в Шел, близо до Париж, местен служител бе ударен в гърдите с бутилка, пълна с бензин, пред сграда на гимназия. В Бегл, близо до Бордо в Югозападна Франция, директор на гимназия бе ранен в главата в понеделник след удар с предмет, а в Екс-ан-Прованс на юг, училище бе подпалено през нощта.

„Това насилие е абсолютно неприемливо“, заяви правителственият говорител Матийо Льофевр, като допълни, че близо 300 служители в сферата на националното образование са били ранени от началото на ученическите протести преди близо два месеца.

Министърът на вътрешните работи Лоран Нуниес също осъди нападението в Шел, пишейки в социалната мрежа X: „Това вече не е ученическо движение. Това са актове на градско насилие, които изискват най-строг и решителен отговор“.

Министърът на образованието Едуар Жефре съобщи, че към вторник 99% от гимназистите са се завърнали в класните стаи, но добави, че „в няколко училища има опасни и агресивни хора, които нападат служители и избрани представители“. По данни на Министерството на образованието във вторник сутринта са били блокирани 49 от общо 3700 гимназии в страната.

Френските гимназиални и университетски съюзи обявиха в понеделник, че не са удовлетворени от проведените разговори с премиера Себастиан Льокорню и призоваха за продължаване на демонстрациите.

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