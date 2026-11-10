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Марко Рубио определи разговорите между Киев и Москва като "много продуктивни"

Марко Рубио определи разговорите между Киев и Москва като "много продуктивни"
АП/БТА

Той даде висока оценка и на икономическите санкции, наложени на Иран от САЩ

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио даде висока оценка на стартиралите днес руско-украински преговори в Абу Даби, провеждащи се под егидата на Вашингтон, като ги определи като „много продуктивни“, предава Франс прес. Въпреки първоначалния оптимизъм обаче, американският дипломат номер едно подчерта необходимостта от разширяване на дипломатическия кръг.

След приключването на първия ден от дискусиите в столицата на ОАЕ, Рубио направи изявление от Париж, където в момента участва в срещата на външните министри от Г-7. Той изрази позиция, че досегашният тристранен формат има нужда от промяна.

„Мисля, че тристранният формат трябва евентуално да включи на масата и нашите европейски партньори, защото те са част от дългосрочното решение на проблема“, категоричен бе държавният секретар на САЩ.

Паралелно с украинската тема, Марко Рубио използва трибуната на Г-7 във френската столица, за да внесе успокоение сред съюзниците по отношение на ситуацията в Близкия изток, информира Ройтерс. Той е уверил партньорите си, че наложените от Вашингтон икономически санкции и засилената морска блокада дават изключително сериозен резултат. Според него мерките действат „толкова добре“, че на президента Доналд Тръмп няма да му се наложи да предприема бойни действия на иранска територия.

Пред представители на медиите в Париж Рубио обясни, че икономическият натиск над Техеран се засилва с всеки изминал ден. Той допълни, че Белия дом не е затворил вратата за дипломация и остава в готовност за сключване на „истинско споразумение“, но разкритикува текущата позиция на иранските власти, определяйки техните искания като напълно нелепи.

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