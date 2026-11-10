Медиен сблъсък и мега дебат за AI сред акцентите на конференцията EEGS 2026

Изкуственият интелект, бъдещето на дигиталния маркетинг, новите платежни технологии и европейските регулации ще бъдат сред водещите теми на Източноевропейската конференция на игралната индустрия (EEGS 2026), която ще се проведе на 25 и 26 ноември в Inter Expo Center в София.

Конференцията се организира по инициатива на Асоциацията на игралната индустрия в България (АИИБ) в рамките на Балканското изложение на игралната и развлекателната индустрия (BEGE EXPO), а участие в нея ще вземат рекорден брой представители на международни компании, оператори, технологични организации, регулаторни институции, юридически и маркетингови екипи.

AI и бъдещето на бизнеса във фокуса на конференцията

Сред водещите теми на EEGS 2026 ще бъде трансформацията на бизнеса под влиянието на изкуствения интелект и променящата се роля на човека в този процес. Именно на този сблъсък между технологиите и човешкия интелект ще бъде посветен и един от дебатите в първия ден на конференцията, озаглавен „Сблъсъкът на титаните: Човешкият интелект срещу AI - бъдещето на iGaming“.

Поглед към следващото десетилетие ще предложи и панелът „Визия 2035“, посветен на метавселените, холографните казина и генеративния AI като в него ще участват Милан Черни (Allwyn), Мариана Табанели (Grupo Boldt), Томас Цокас (winmasters) и Андрю Кокрейн (Soft2Bet).

Друг важен акцент с поглед към бъдещето ще бъде връзката между спорта и игралната индустрия. Дискусията „Спонсорство или забрана: Може ли спортът да оцелее без парите от хазарта?“ ще разгледа отражението на по-строгите рекламни ограничения върху спортното финансиране и партньорствата с бизнеса.

Програмата на EEGS 2026 включва още майсторски клас на Международната асоциация на водещите експерти по хазартно право (IMGL), посветен на борбата с нелегалния хазарт, както и дискусия за приложението на блокчейн технологиите, AI и новите платежни решения за сигурността на дигиталните транзакции, и панел „Медиен сблъсък“, който ще постави във фокуса журналистиката, инфлуенсърите, дигиталните платформи и влиянието на алгоритмите.

Регулации, отговорна игра и нови маркетингови практики

Програмата на EEGS 2026 включва и дискусии относно AI в контекста на отговорната игра и защитата на потребителите, както и относно въздействието на европейския Акт за изкуствения интелект (EU AI Act) върху профилирането, автоматизираните решения и маркетинговите практики. В панела „Рекламата под натиск“ пък Густаф Хофстедт от шведската BOS и д-р Екатерина Хартман от EGBA ще обсъдят как европейските правила за цифровата среда и инфлуенсър маркетинга могат да променят начина, по който брандовете комуникират със своите аудитории.

Един от заключителните акценти на EEGS 2026 ще бъде „Мега дебатът“. Темата му е „Ще убие ли изкуственият интелект душата на глобалните брандове или ще я спаси?“, а два отбора ще защитават противоположни позиции - „Оптимистите“ ще представят възможностите за хиперперсонализация и мащаб, а „Скептиците“ ще поставят акцент върху емоцията, културата и човешкото присъствие. Победителят ще бъде определен чрез гласуване на живо от публиката.

С програмата си EEGS 2026 ще събере международни експерти и представители на бизнеса за дискусии по ключови теми, свързани с технологичните промени, регулациите и бъдещето на дигиталната икономика и игралната индустрия. Билети за конференцията са достъпни на официалния сайт на EEGS.