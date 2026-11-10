Пийт Хегсет: Импийчмънтът срещу мен е саботаж в полза на Иран и картелите

Политическото напрежение в САЩ достигна връхната си точка, след като министърът на отбраната на САЩ Пийт Пегсет направи остри изявления по време на пресконференция в Пентагона. Повод за реакцията му са внесените срещу него клаузи за импийчмънт от страна на Камарата на представителите, които той определи като „чиста политика“ и „фарс“, предава Ройтерс.

Републиканецът Томас Маси съобщи в социалната мрежа „Екс“, че още във вторник долната камара на Конгреса ще проведе първо гласуване по процедурно предложение, целящо да блокира резолюцията за импийчмънт. „Ако успеем да преодолеем този опит, ще преминем към истински дебати и гласуване на самите клаузи за импийчмънт“, поясни конгресменът.

Пред журналисти в Пентагона Пийт Хегсет беше безмилостен към своите политически опоненти. „Правилният лек за политическо несъгласие е законодателството. Това са дебатите. Това са следващите президентски избори“, заяви той, допълвайки, че процедурата изпраща опасен сигнал към външните врагове на страната.

„Нека бъдем напълно ясни какво всъщност прави тази резолюция. Тя казва на нашите врагове - Иран, картелите и всеки противник, който ни наблюдава - че Съединените щати ще накажат собствените си воини и цивилното си ръководство за успешното изпълнение на законни военни операции. Това не е патриотизъм. Това е саботаж“, категоричен бе военният министър.

Визирайки няколко военни операции по техните кодови имена, Хегсет подчерта, че застава зад всяка една от тях. „Гордея се, че ги изпълних, и бих го направил отново утре. Ако искат да погнат воините ни, ще трябва да минат през мен“.

Той се обърна директно към американските военнослужещи с призив да игнорират „шума във Вашингтон“.

„Тези резолюции са фарс, те се присмиват на Конституцията, атакуват командната верига и криминализират бойците, които изпълняват законни заповеди“, каза още той.

По време на същата пресконференция Хегсет коментира и ключовото решение на президента Доналд Тръмп да издигне своя доверен съратник и твърдолинеен лоялист Стивън Милър за нов началник на кабинета на Белия дом. Изборът на Милър се тълкува от висши служители в администрацията и републиканци като ясен знак, че Тръмп планира да засили челната конфронтация с политическите си противници през последните две години от мандата си.

Военният министър приветства назначението, описвайки Милър като „фантастичен началник на кабинета“.

„Що се отнася до Стивън Милър, той е невероятен американски патриот и голям приятел на нашето министерство“, заяви Хегсет малко преди да закрие пресконференцията.