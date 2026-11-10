Байерн с официална позиция за Компани

Байерн Мюнхен излезе с официално съобщение за завръщането на своя треньор Венсан Компани. Белгиецът е обратно на тренировъчната база на отбора от началото на седмицата. Специалистът припадна на тренировка на втория отбор на 23 октомври, след което беше в болница в рамките на няколко дни.

"Венсан Компани се възстановява добре и се завърна на тренировъчната база на "Зебенер Щрасе" от началото на седмицата. Старши треньорът на Байерн също така преминава през рехабилитация заради контузията си в рамото там. Компани наскоро беше под медицинско наблюдение, като помощник-треньорът му Аарън Данкс го заместваше", пишат баварците.

Очаква се Венсан Компани да се завърне на треньорската скамейка в домакинството на Кьолн след междунардоната пауза.