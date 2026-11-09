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Хьонес разтревожи Байерн с думи за Мусиала и заговори за завръщането на Компани

Хьонес разтревожи Байерн с думи за Мусиала и заговори за завръщането на Компани
АП/БТА

Почетният президент на баварците коментира състоянието на двамата, похвали Хари Кейн и разкри разговор с Ленарт Карл

Ули Хьонес изрази тревога за Джамал Мусиала и Венсан Компани, които отсъстват от Байерн Мюнхен заради здравословни проблеми. Пред баварската телевизия BR24 почетният президент на клуба говори още за Хари Кейн и младия талант Ленарт Карл.

Хьонес заяви, че състоянието на Мусиала може да бъде контролирано до известна степен с медикаменти, но според него остава неясно дали халфът ще достигне предишното си ниво.

“Намираме се в дилема с него. Той страда от заболяване, което не може просто така да бъде излекувано, но до известна степен може да се контролира с медикаменти. Въпреки това остава несигурно дали някога ще възвърне нивото на игра, което е имал някога”, каза Хьонес.

Той коментира и договора на футболиста, който е до 2030 година, но не обяви клубът да подготвя промяна по него.

Относно Венсан Компани Хьонес изрази увереност, че треньорът може да се завърне след паузата за националните отбори. Белгийският специалист отсъства от скамейката, след като колабира преди повече от две седмици.

“Подложен е на огромен стрес. Работи по дванадесет часа на ден, шест дни в седмицата”, заяви почетният президент. Той изрази и предположение за причините за здравословните проблеми на Компани.

Хьонес похвали новия носител на “Златната топка” Хари Кейн, като подчерта колко добре нападателят и семейството му се чувстват в Мюнхен.

Ръководителят разкри и че е провел сериозен разговор с Ленарт Карл след коментари за личния живот и присъствието на младия футболист в социалните мрежи. Талантът впоследствие се разписа в последователни мачове срещу Атлетико Мадрид и Майнц.

“Ръководителите в клубовете носят отговорността да върнат младите играчи малко на земята”, каза Хьонес, който с усмивка си приписа част от заслугата за последните голове на Карл.

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