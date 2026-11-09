Двама български депутати присъстват на заседанието срещу Ива Михайлова в Кочани

Двама български народни представители присъстват на поредното съдебно заседание по делото срещу Ива Михайлова в Кочани, Северна Македония. В съдебната зала са Елисавета Белобрадова от "Демократична България" и Кръстьо Врачев от "Възраждане", които са членове на парламентарната Комисия по политиките за българите извън страната.

В началото на заседанието съдията съобщи, че Михайлова е напуснала Кочани, като съдът е бил уведомен за това. По информация, представена в съдебната зала, спрямо нея е определена 30-дневна мярка за задържане.

Стана ясно още, че Михайлова е упълномощила двама адвокати от България, които да я представляват по делото.

Прокурорът Игорчо Кръстев заяви пред съда, че според обвинението Михайлова умишлено е напуснала страната, за да избегне наказателна отговорност. Той посочи, че не са представени документи, които според прокуратурата да доказват необходимостта от лечение като основание за заминаването ѝ.

Прокурорът поиска да бъде назначена експертиза на медицинските документи, приложени по делото от лекари в Северна Македония. Целта е да бъде изготвено заключение за здравословното състояние на Михайлова и необходимостта от медицинско лечение.

В рамките на днешното заседание се очаква да бъдат разгледани и две експертизи, свързани с пътнотранспортното произшествие, за което се води делото.

Според представената информация заключенията сочат, че автомобилът, движещ се от Щип към Кочани, е навлязъл в лентата за движение на Михайлова и е предизвикал катастрофата. Предстои съдът да обсъди тези доказателства в хода на производството.

Междувременно Ива Михайлова продължава лечението си в България. След като първоначално е получила медицинска помощ в УМБАЛСМ "Пирогов", от днес тя е преместена в Окръжна болница в София.

Заседанието продължава, като се очаква съдът да разгледа представените експертизи и исканията на прокуратурата. Към момента няма информация за окончателно произнасяне по тях.