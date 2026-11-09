Новини
Търси
Подкаст
Общество

Двама български депутати присъстват на заседанието срещу Ива Михайлова в Кочани

Двама български депутати присъстват на заседанието срещу Ива Михайлова в Кочани
БТА/архив

Съдът съобщи за наложена 30-дневна мярка за задържане, а прокуратурата оспори причините за напускането на Северна Македония. Михайлова продължава лечението си в София

Двама български народни представители присъстват на поредното съдебно заседание по делото срещу Ива Михайлова в Кочани, Северна Македония. В съдебната зала са Елисавета Белобрадова от "Демократична България" и Кръстьо Врачев от "Възраждане", които са членове на парламентарната Комисия по политиките за българите извън страната.

В началото на заседанието съдията съобщи, че Михайлова е напуснала Кочани, като съдът е бил уведомен за това. По информация, представена в съдебната зала, спрямо нея е определена 30-дневна мярка за задържане.

Стана ясно още, че Михайлова е упълномощила двама адвокати от България, които да я представляват по делото.

Прокурорът Игорчо Кръстев заяви пред съда, че според обвинението Михайлова умишлено е напуснала страната, за да избегне наказателна отговорност. Той посочи, че не са представени документи, които според прокуратурата да доказват необходимостта от лечение като основание за заминаването ѝ.

Прокурорът поиска да бъде назначена експертиза на медицинските документи, приложени по делото от лекари в Северна Македония. Целта е да бъде изготвено заключение за здравословното състояние на Михайлова и необходимостта от медицинско лечение.

В рамките на днешното заседание се очаква да бъдат разгледани и две експертизи, свързани с пътнотранспортното произшествие, за което се води делото.

Според представената информация заключенията сочат, че автомобилът, движещ се от Щип към Кочани, е навлязъл в лентата за движение на Михайлова и е предизвикал катастрофата. Предстои съдът да обсъди тези доказателства в хода на производството.

Междувременно Ива Михайлова продължава лечението си в България. След като първоначално е получила медицинска помощ в УМБАЛСМ "Пирогов", от днес тя е преместена в Окръжна болница в София.

Заседанието продължава, като се очаква съдът да разгледа представените експертизи и исканията на прокуратурата. Към момента няма информация за окончателно произнасяне по тях.

Още по темата

Ива Михайлова: Ако рехабилитацията в България не ми помогне, ме насочват към Израел

Ива Михайлова: Ако рехабилитацията в България не ми помогне, ме насочват към Израел

Ива Михайлова поиска да се включи онлайн в утрешното съдебно дело в Кочани

Ива Михайлова поиска да се включи онлайн в утрешното съдебно дело в Кочани

Муцунски за Ива Михайлова: Непристойно е държава от ЕС да се превръща в убежище за издирвани лица

Муцунски за Ива Михайлова: Непристойно е държава от ЕС да се превръща в убежище за издирвани лица

Прокуратурата: Екстрадицията на Ива Михайлова в Северна Македония е недопустима

Прокуратурата: Екстрадицията на Ива Михайлова в Северна Македония е недопустима

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Катастрофа преди Студена: По първоначална информация няма загинали

Катастрофа преди Студена: По първоначална информация няма загинали

Търговска верига срещу КЗК: 75,6 млн. евро санкции и 200 млн. евро инвестиции под въпрос

Търговска верига срещу КЗК: 75,6 млн. евро санкции и 200 млн. евро инвестиции под въпрос

Инцидент в Симитли: Товарен автомобил блъсна възрастна жена на улицата

Инцидент в Симитли: Товарен автомобил блъсна възрастна жена на улицата

КС образува дело за текстове от Закона за подпомагане на земеделските производители

КС образува дело за текстове от Закона за подпомагане на земеделските производители

Конфликт на улицата в Габрово завърши с ранен полицай и двама задържани

Конфликт на улицата в Габрово завърши с ранен полицай и двама задържани

Водещи

Украйна порази руски завод за производство на ракетно гориво край Санкт Петербург

Украйна порази руски завод за производство на ракетно гориво край Санкт Петербург

  • Преди 6 минути
Катастрофа преди Студена: По първоначална информация няма загинали

Катастрофа преди Студена: По първоначална информация няма загинали

Кремъл: Преговорите за Украйна в Абу Даби ще бъдат без участието на Европа

Кремъл: Преговорите за Украйна в Абу Даби ще бъдат без участието на Европа

  • Преди 18 минути
Търговска верига срещу КЗК: 75,6 млн. евро санкции и 200 млн. евро инвестиции под въпрос

Търговска верига срещу КЗК: 75,6 млн. евро санкции и 200 млн. евро инвестиции под въпрос

  • Преди 24 минути
Веласкес след разгрома от ЦСКА: Боли ме, сякаш са ме наръгали с нож

Веласкес след разгрома от ЦСКА: Боли ме, сякаш са ме наръгали с нож

  • Преди 25 минути
„Коалицията на желаещите“ започва първото си военно учение в Полша

„Коалицията на желаещите“ започва първото си военно учение в Полша

  • Преди 33 минути
Марко Груич: След разговора с Веласкес нямах съмнения да избера Левски

Марко Груич: След разговора с Веласкес нямах съмнения да избера Левски

  • Преди 39 минути
Двама български депутати присъстват на заседанието срещу Ива Михайлова в Кочани

Двама български депутати присъстват на заседанието срещу Ива Михайлова в Кочани

  • Преди 39 минути
"Възраждане": Българите плащат сметките си, но остават на студено и тъмно

"Възраждане": Българите плащат сметките си, но остават на студено и тъмно

  • Преди 46 минути
Рабио нападна италианското съдийство след спорна ситуация: Признавайте си грешките

Рабио нападна италианското съдийство след спорна ситуация: Признавайте си грешките

  • Преди 54 минути
Инцидент в Симитли: Товарен автомобил блъсна възрастна жена на улицата

Инцидент в Симитли: Товарен автомобил блъсна възрастна жена на улицата

КС образува дело за текстове от Закона за подпомагане на земеделските производители

КС образува дело за текстове от Закона за подпомагане на земеделските производители

За 10 ноември президентът Илияна Йотова отива в Париж

За 10 ноември президентът Илияна Йотова отива в Париж

  • Преди 1 час
Хьонес разтревожи Байерн с думи за Мусиала и заговори за завръщането на Компани

Хьонес разтревожи Байерн с думи за Мусиала и заговори за завръщането на Компани

  • Преди 1 час
Конфликт на улицата в Габрово завърши с ранен полицай и двама задържани

Конфликт на улицата в Габрово завърши с ранен полицай и двама задържани