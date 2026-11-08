Ива Михайлова поиска да се включи онлайн в утрешното съдебно дело в Кочани

Ива Михайлова е депозирала официално искане да се включи утре чрез видеоконферентна връзка в съдебното дело срещу нея в Кочани, съобщи самата тя в интервю за БНТ.

На предстоящото заседание се очаква да бъдат представени две ключови експертизи на вещи лица, които доказват, че вината за тежкия пътен инцидент не е нейна. Изследванията сочат, че насрещно движещият се автомобил е навлязъл с повече от 50 сантиметра в нейната пътна лента и е предизвикал сблъсъка.

Междувременно в България вече е стартирало медицинското лечение на младата жена, като при липса на подобрение може да се наложи спешна интервенция в чужбина.

„За съжаление, имам трайни последици, които ми пречат в ежедневието, и в момента се опитваме да ги оправим с докторите тук. Причината е именно липсата на рехабилитация, която ми отказваха месеци наред в Кочани. Ако докторите не се справят тук, ме препращат в Израел“, обясни Михайлова.

Тя сподели още, че през последния престой в Кочани е била подложена на масиран психологически и физически натиск от страна на местните органи на реда.

„По всякакви възможни начини. Както съм казвала, полиция постоянно пред дома ми, обиски вкъщи, дронове. Когато излизам навън някъде, винаги има човек, който ме следи. Дали ще е от полицията или от службите, без значение. Просто винаги има някой. Когато се изявих като българка, тогава вече започна целият тормоз от тяхна страна“, разказа тя.

Ива Михайлова е каза още, че държи лично да проследи процеса и не желае казусът да се разглежда без нейно знание. „Моят адвокат е подал молба аз да мога да участвам онлайн оттук. Така че очакваме да видим дали прокуратурата и съдът ще приемат тази наша молба да се включа и аз онлайн“, допълни тя по повод утрешното изслушване на вещите лица в съдебната зала.