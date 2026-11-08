Ана Бърнабич свиква новия сръбски парламент на 17 ноември

Новият сръбски парламент, избран на предсрочния вот на 25 октомври, ще се събере на първото си учредително заседание на 17 ноември (вторник) от 10:00 часа сутринта. Това обяви на пресконференция председателят на Народната скупщина Ана Бърнабич, цитирана от държавната информационна агенция ТАНЮГ.

Бърнабич, която в момента временно изпълнява функциите на държавен глава след оставката на президента Александър Вучич, съобщи, че Републиканската избирателна комисия вече е приела окончателния доклад от изборите на 5 ноември, а на следващия ден е одобрила и разпределението на мандатите. По думите ѝ тези процедури са изпълнили всички необходими законови изисквания за свикването на новия състав на законодателния орган.

На предстоящото първо заседание народните представители официално ще встъпят в длъжност чрез потвърждаване на техните мандати. Програмата предвижда още избор на новото ръководство на парламента – председател и негови заместници.

Проведените на 25 октомври извънредни избори завършиха с убедителна победа на „Студентската листа“, която спечели абсолютно мнозинство и има правото да формира самостоятелен кабинет. Според официалните данни на изборната администрация формацията ще разполага със 140 представители в 250-местната скупщина. Досега управляващата Сръбска прогресивна партия на бившия лидер Александър Вучич остава с 103 мандата, а останалите кресла в пленарната зала се разпределят между политическите сили на малцинствата.