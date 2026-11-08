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Ана Бърнабич свиква новия сръбски парламент на 17 ноември

Ана Бърнабич свиква новия сръбски парламент на 17 ноември
БТА

Проведените на 25 октомври извънредни избори завършиха с убедителна победа на „Студентската листа“

Новият сръбски парламент, избран на предсрочния вот на 25 октомври, ще се събере на първото си учредително заседание на 17 ноември (вторник) от 10:00 часа сутринта. Това обяви на пресконференция председателят на Народната скупщина Ана Бърнабич, цитирана от държавната информационна агенция ТАНЮГ.

Бърнабич, която в момента временно изпълнява функциите на държавен глава след оставката на президента Александър Вучич, съобщи, че Републиканската избирателна комисия вече е приела окончателния доклад от изборите на 5 ноември, а на следващия ден е одобрила и разпределението на мандатите. По думите ѝ тези процедури са изпълнили всички необходими законови изисквания за свикването на новия състав на законодателния орган.

На предстоящото първо заседание народните представители официално ще встъпят в длъжност чрез потвърждаване на техните мандати. Програмата предвижда още избор на новото ръководство на парламента – председател и негови заместници.

Проведените на 25 октомври извънредни избори завършиха с убедителна победа на „Студентската листа“, която спечели абсолютно мнозинство и има правото да формира самостоятелен кабинет. Според официалните данни на изборната администрация формацията ще разполага със 140 представители в 250-местната скупщина. Досега управляващата Сръбска прогресивна партия на бившия лидер Александър Вучич остава с 103 мандата, а останалите кресла в пленарната зала се разпределят между политическите сили на малцинствата.

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