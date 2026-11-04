Сърбия търси „план Б“ за петрола си заради унгарската сделка за НИС

Белград трябва спешно да подготви алтернативен план за петролните си доставки, в случай че унгарската компания МОЛ (MOL) не успее да финализира покупката на руския дял в сръбската петролна индустрия (НИС). За това алармира Деян Радивоевич от „Студентска листа“ по време на пресконференция в Белград, фокусирана върху енергетиката, банковата сфера и петролния сектор. Информацията предава БТА.

Радивоевич, който съчетава преподавателската дейност в Минно-геоложкия факултет на Белградския университет с поста на мениджър по геоложки проучвания в НИС, настоя за пълна прозрачност около преговорите с унгарската група. Според информация на изданието „Независне новине“, той изисква публично оповестяване на цената, схемата на плащане, бъдещото разпределение на собствеността и ангажиментите към рафинерията в Панчево. Изследователят призова сръбските членове в борда на НИС активно да бранят държавния интерес и напомни, че временните изключения, дадени от Вашингтон, не означават вдигане на санкциите, а НИС остава в пряка зависимост от решенията на САЩ.

Повод за коментара е решението на Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ (OFAC) от 30 октомври, с което до 11 декември бяха удължени лицензите за работата на НИС, преговорите за руския дял и транзита на суров петрол през хърватския тръбопровод ЯНАФ (JANAF), припомня „Вечерне новости“.

На събитието беше повдигната и темата за синьото гориво. Радивоевич посочи, че макар тригодишният газов договор между Сърбия и Русия да изтече през май 2025 г., последното му временно удължаване изтича на 31 декември 2026 г. Той подчерта, че тези краткосрочни споразумения лишават страната от стабилност, поради което Белград трябва да настоява за дългосрочен договор с фиксирани цени.

Планираното споразумение предвижда МОЛ да изкупи общо 56,15% от акциите в НИС, които в момента се държат от руските гиганти „Газпром нефт“ и „Газпром“, отбелязва телевизия Ен1.

Наказателните мерки срещу сръбското дружество бяха наложени в началото на 2025 г. като следствие от руската инвазия в Украйна, започнала три години по-рано. След поредица от отлагания, те влязоха в сила на 9 октомври 2025 г. Вашингтон постави изрично условие за тяхното премахване — пълна продажба на руския мажоритарен пакет от 56,15% в компанията.