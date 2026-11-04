ЕК: Турция изостава с демократичните реформи, а натискът върху опозицията се засилва

Докладът на Европейската комисия за напредъка на Турция отчита сериозни проблеми с функционирането на демократичните институции, независимостта на съдебната система и свободата на медиите. Брюксел критикува натиска върху опозицията, липсата на ефективна политика за борба с корупцията и използването на правни и административни механизми срещу критиците на властта.

Според документа по повечето разгледани направления Анкара не изпълнява препоръките на Европейската комисия.

Състояние на демокрацията

Европейската комисия посочва, че в Турция се задълбочава неравнопоставеността между управляващите и опозицията. Макар избирателната система да предоставя възможност за избор между различни политически сили, съдебните действия срещу опозиционни представители поставят под въпрос честността на политическата конкуренция.

„Съдебният натиск върху опозиционните политици и основната опозиционна партия все повече задушава политическата конкуренция, подкопавайки демократичните принципи и честността на избирателния процес“, се посочва в доклада.

Брюксел изразява притеснения и заради силно централизираната президентска система, която ограничава разделението на властите и възможностите за контрол върху изпълнителната власт.

Според оценката на Европейската комисия президентската институция упражнява влияние върху повечето регулаторни органи, а държавната администрация остава силно политизирана. В същото време институциите, отговарящи за европейската интеграция на Турция, разполагат с добър административен капацитет и квалифицирани кадри.

Докладът отчита и затруднената работа на гражданските организации, които са подложени на нарастващ натиск, включително заради оттеглянето на чуждестранни донори.

Правосъдие

В документа се посочват сериозни слабости по отношение на независимостта и качеството на съдебната система.

Европейската комисия отбелязва, че изпълнителната власт продължава да упражнява влияние върху правосъдието, което поставя под съмнение независимостта на съдебните решения.

Според Брюксел съдебните органи прилагат различен подход към представители на опозицията и управляващата коалиция, като опозиционни фигури стават обект на наказателно преследване.

Особено внимание е отделено на продължаващото задържане на опозиционера Осман Кавала, обвинен във финансиране на протестите в парка „Гези“ през 2013 г. Европейската комисия определя случая като „крещящ отказ от правосъдие“, припомняйки решението на Европейския съд по правата на човека от 2019 г., с което беше постановено незабавното му освобождаване.

Човешки права

Брюксел отчита продължаващ натиск върху журналисти, адвокати, учени, правозащитници и други критици на турското правителство.

Според доклада представители на тези групи продължават да бъдат обект на разследвания, наказателни дела и присъди, често по обвинения в подкрепа на тероризма, разпространение на дезинформация или обида на държавни служители.

Европейската комисия посочва и засилване на действията срещу ЛГБТИ общността и гражданските организации, които защитават нейните права.

В документа се отбелязват съдебни и полицейски действия, както и ограничения в дигиталната среда, предприемани най-често под претекст за борба с „непристойността“. Някои активисти са били обвинени и в принадлежност към престъпни организации.

Борба с корупцията

Турция не отбелязва напредък в борбата с корупцията през разглеждания период, заключава Европейската комисия.

Според доклада страната продължава да няма достатъчно независими антикорупционни органи, както и цялостна стратегия за превенция и противодействие на корупционните практики.

Брюксел обръща внимание на няколко разследвания срещу кметове и местни политици от опозицията. Комисията подчертава, че независимо от основателността на конкретните обвинения, наказателното преследване е насочено предимно срещу представители на опозиционни политически сили.

Подобен подход, според документа, подкопава общественото доверие в институциите и в усилията за противодействие на корупцията. За постигането на реални резултати са необходими независими, прозрачни и ефективни органи.

Свобода на словото и медии

Европейската комисия отчита увеличаване на правните и административните действия срещу медии и личности, критикуващи правителството. Сред посочените проблеми са разследванията, блокирането на онлайн съдържание и санкциите срещу независими телевизии.

Според доклада медийният регулатор продължава да налага непропорционални административни и финансови санкции, насочени основно срещу независими медии и телевизии, близки до опозицията.

Допълнителни опасения пораждат законодателните промени, свързани с достъпа до социалните мрежи, както и Законът за киберсигурността и Законът за дезинформацията. Според Брюксел неясните им разпоредби и липсата на независим надзор създават риск от допълнително ограничаване на основните права и свободи.

Европейската комисия отбелязва, че и в тази област нейните предишни препоръки не са изпълнени.

Напредък в охраната на границите

Като положителна оценка в доклада е отчетена работата на Турция по охраната на границите и управлението на миграционните потоци.

Страната продължава да полага значителни усилия за осигуряване на убежище и подкрепа на около 2,3 милиона бежанци, сред които и сирийци, ползващи временна закрила.