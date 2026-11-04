Над 70 литра дъжд за 72 часа: Русе надхвърли месечната норма

Обилните валежи през последните дни доведоха до надхвърляне на средната месечна норма за ноември в Русе. Само за три денонощия в крайдунавския град са паднали 70,6 литра дъжд на квадратен метър, съобщиха от местната хидрометеорологична станция.

Количеството е с 20,6 л/кв. м повече от средната месечна норма за ноември, която е 50 л/кв. м. Това означава, че само за 72 часа са отчетени близо 141% от обичайните валежи за целия месец.

Въпреки значителните количества дъжд към момента няма данни за критично покачване на водните нива в областта.

Областният управител на Русе Любомир Владимиров съобщи, че нивата на реките и язовирите на територията на областта са в нормални граници.

Обилните валежи обаче са създали затруднения в градската среда. Рано сутринта на 4 ноември екип на противопожарната служба е отстранил паднало дърво от пътното платно на международния булевард „България“ в Русе.

Информацията за случая беше потвърдена от регионалния говорител на МВР Даниела Малчева.

През последните дни интензивни валежи са отчетени и в други райони на страната, като на отделни места количествата са достигнали над 157 литра на квадратен метър. Съобщава се и за затруднения по пътната мрежа и покачване на речни нива.

В Русенско обстановката остава без отчетено критично повишаване на нивата на реките и язовирите, въпреки че количеството на падналите валежи вече надвишава средната норма за целия ноември.