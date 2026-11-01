Пътниците от катастрофиралия край Одрин автобус се прибраха в Русе

Всички пътници от българския автобус, който катастрофира край Одрин, се прибраха снощи в Русе. При инцидента пострадаха 10 българи.

Сред тях е жена с тежка контузия на крака, на която е оказана медицинска помощ в болница в Одрин. Тя се е прибрала с гипсиран крак.

Пътниците разказаха, че не са спали близо 28 часа. Най-продължителен им се сторил престоят в турската полиция, където всички давали показания за катастрофата.

Пътниците защитиха шофьора на автобуса

Автобусът се е врязал в спрял тир край Одрин. По разказите на пътуващите камионът не е бил обозначен, а водачът му е бил пиян.

Според пътниците шофьорът на българския автобус първоначално е бил задържан с белезници от турските полицаи, а впоследствие е освободен и се е върнал с тях в България. Те заявиха, че действията му са предотвратили по-тежки последствия.

„Какво да видиш в тъмното? Истината е, че шофьорът предотврати по-лошото, което е можело да се случи, и го доказа експертизата в полицията в Одрин. Нямаше да е с нас да се върне на 100%“, разказа един от пътниците.

Излизали през прозорците

След удара пътуващите са използвали аварийните чукчета, за да излязат от автобуса през прозорците, тъй като вратите не са могли да бъдат отворени.

„С аварийните чукчета през прозорците – автобусът беше в лошо състояние, нямаше шанс да се отворят вратите“, разказа пътник.