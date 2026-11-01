49 пожара са потушени през последното денонощие, има един пострадал

През изминалото денонощие екипите на „Пожарна безопасност и защита на населението“ са реагирали на общо 82 сигнала за произшествия. Огнеборците са потушили 49 пожара, при които е пострадал един човек, съобщиха от МВР.

От възникналите пожари 21 са причинили преки материални щети. Единадесет от тях са били в жилищни сгради, а четири - в транспортни средства. Останалите 28 пожара са били без материални щети. Сред тях са три в сухи треви, горска постеля и храсти, 18 в отпадъци, четири в готварски уреди и комини и три други.

В рамките на денонощието са проведени и 29 спасителни дейности и помощни операции, шест от които са свързани с катастрофи с транспортни средства. В още 22 случая е оказано съдействие на други структури на МВР.