Канело Алварес си върна титлата на световния боксов съвет

Саул „Канело" Алварес победи Кристиан Мбили и отново спечели титлата на световния боксов съвет (WBC) в суперсредна категория до 76 килограма. Канело надделя над Мбили с единодушно съдийско решение (115-112, 116-111, 117-110) след 12 рунда в Рияд. Битката им оглави боксовата гала в столицата на Саудитска Арабия.

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С този успех мексиканецът се върна на пътя на победите след поражението от Терънс Крауфорд през 2025 година. Победата бе 64-та в общо 69 професионални боксови срещи за Канело.

Алварес се подготви за мача срещу Мбили в залата на Олександър Усик в Испания. Това е 18-ият пореден мач за титлата за Канело, но не беше ясно в каква форма е на 36-годишна възраст. Преди това Канело беше избирателен по отношение на съперниците си за защита на титлата, като често избягваше най-силните претенденти. Но след загубата си от Теренс Крауфорд, Канело сам се превърна в претендент и започна да се изправя срещу опасни боксьори.

Мбили започна силно и създаде проблеми на Алварес със скоростта и активността си в началните рундове. Постепенно обаче темпото на шампиона спадна, а Канело започна да налага контрол над срещата. В осмия рунд реферът отне една точка от Мбили за многократни удари в тила. Французът с камерунски корени се активизира в заключителната част и вероятно успя да спечели един или два рунда, но това не беше достатъчно, за да обърне развоя на двубоя.

След последния гонг и тримата съдии отсъдиха победа за Алварес – 115:112, 116:111 и 117:110. Така мексиканецът отново се изкачи на върха в суперсредна категория.

Припомняме, че Канело преди това притежаваше и четирите основни световни титли в дивизията, но ги загуби от Терънс Крауфорд през септември миналата година. След пенсионирането на Крофорд поясите бяха освободени и разпределени между други боксьори, сред които беше и Мбили.