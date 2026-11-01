Повече гласували в секция в Белица спрямо първия тур, вотът започна без нарушения

Изборният ден в община Белица започна спокойно, а в секция № 3 в града гласувалите вече са над 40. За сравнение, на първия тур миналата неделя към 10:00 ч. там са били подадени по-малко от 10 гласа.

Всички 17 секции в общината са отворили точно в 7:00 ч., без да бъдат регистрирани нарушения. В седем от тях се гласува с хартиени бюлетини, а в останалите десет — с машини. От Районната избирателна комисия в Благоевград съобщиха, че всички устройства са стартирали безпроблемно.

Право на глас в общината имат 7971 избиратели. На първия тур активността остана под 8%, а в село Лютово бяха подадени едва два гласа.

Първите наблюдения от днешното гласуване дават индикации за по-висока активност, но засега няма обобщени данни за цялата община.