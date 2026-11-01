Крадец обра месарница в столичния квартал „Редута“ навръх Хелоуин

Месарница в столичния квартал „Редута“ е станала обект на кражба в нощта на Хелоуин. От публикуван във Facebook видеозапис се вижда как мъж, облечен в тъмни дрехи, влиза в търговския обект и взема пари от касата.

Въпреки че месарницата „Вълчо“ се намира на оживена улица, това не е попречило на извършителя да осъществи кражбата. По информация от публикацията посегателство е имало и в съседен търговски обект.

Случаят е описан в социалните мрежи с препратка към празника:

„Хелоуин подрани в месарница "Вълчо" в Редута! Слагайте лакомства пред вратата, че иначе пакостниците си берат направо кеш от касата... Съседният обект също е обран, явно и там не са имали бонбонки“, посочва авторът на публикацията.