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Тежка катастрофа на АМ „Европа“: кола се вряза под ремарке на камион

Тежка катастрофа на АМ „Европа“: кола се вряза под ремарке на камион
Facebook/КАТАСТРОФИ БЪЛГАРИЯ

Катастрофата е станала край Костинброд малко след 19:00 ч.

Катастрофа затрудни частично движението по магистрала „Европа“ тази вечер. В района на отбивката за Костинброд лек автомобил се е врязал под ремаркето на камион.

Произшествието е регистрирано малко след 19:00 ч. Според първоначалната информация автомобилът се е движил към София с висока скорост. Впоследствие водачът е изгубил контрол над колата, която се е врязала под ремаркето на камиона, движещ се пред нея. На мястото на катастрофата незабавно са пристигнали екипи на полицията, пожарната и Спешна помощ.

В района движението се е извършвало с повишено внимание, като трафикът е бил регулиран от екипи на „Пътна полиция“.

Междувременно в група във Facebook, в която са публикувани снимки от инцидента, се разпространява непотвърдена информация, че при катастрофата е загинало 20-годишно момиче. Към момента компетентните органи не са излезли с официална информация, която да потвърди тези данни.

Източник:Facebook/КАТАСТРОФИ БЪЛГАРИЯ

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