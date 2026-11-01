Новини
Търси
Подкаст
Политика

Цяла избирателна комисия в Монтана се разболели

Цяла избирателна комисия в Монтана се разболели
Снимка: БНТ стопкадър

Заменени са

Членове на секционни избирателни комисии не се явиха в област Монтана. Причините са били здравословни. Веднага са били заменени с нови. 

Така във всички 289 секции изборният ден започна на време. В 184 от тях се гласува с машина, а в 105 - с хартия.

В една от секциите в Първо основно училище в града, снощи са установили, че в два от списъците, които трябва да предадат довечера, са с дата 25 октомври. Веднага са сигнализирали и общината, и районната избирателна комисия. Взели са решение да сменят датата и всички членове да се подпишат.

Още по темата

В Кърждали няма ток в 4 избирателни секции

В Кърждали няма ток в 4 избирателни секции

В Софийска област право на глас имат 190 472 души

В Софийска област право на глас имат 190 472 души

Стоянка Балова: От 6,5 млн. са гласували около 1,5 млн. българи

Стоянка Балова: От 6,5 млн. са гласували около 1,5 млн. българи

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Политика

„Мяра“: 2,1% е избирателната активност на балотажа към 9:00 часа

„Мяра“: 2,1% е избирателната активност на балотажа към 9:00 часа

Ивелин Михайлов: Изборът понякога е между възможното и лошото

Ивелин Михайлов: Изборът понякога е между възможното и лошото

МВР: 415 сигнала за изборни нарушения, 305 от тях са за купуване на гласове

МВР: 415 сигнала за изборни нарушения, 305 от тях са за купуване на гласове

В Шумен една машина още в Деня за размисъл се е развалила

В Шумен една машина още в Деня за размисъл се е развалила

В Бургас изборите започнаха нормално, една машина в Карнобат е спряла и са преминали на хартия

В Бургас изборите започнаха нормално, една машина в Карнобат е спряла и са преминали на хартия

Водещи

„Мяра“: 2,1% е избирателната активност на балотажа към 9:00 часа

„Мяра“: 2,1% е избирателната активност на балотажа към 9:00 часа

  • Преди 4 минути
Ивелин Михайлов: Изборът понякога е между възможното и лошото

Ивелин Михайлов: Изборът понякога е между възможното и лошото

Почти месец продължава издирването на 76-годишна жена от Пловдив

Почти месец продължава издирването на 76-годишна жена от Пловдив

Канело Алварес си върна титлата на световния боксов съвет

Канело Алварес си върна титлата на световния боксов съвет

  • Преди 13 минути
МВР: 415 сигнала за изборни нарушения, 305 от тях са за купуване на гласове

МВР: 415 сигнала за изборни нарушения, 305 от тях са за купуване на гласове

  • Преди 18 минути
В Шумен една машина още в Деня за размисъл се е развалила

В Шумен една машина още в Деня за размисъл се е развалила

Първан Симеонов очаква по-висока активност: Нека дъждът не пречи на гласуването

Първан Симеонов очаква по-висока активност: Нека дъждът не пречи на гласуването

  • Преди 30 минути
Крадец обра месарница в столичния квартал „Редута“ навръх Хелоуин

Крадец обра месарница в столичния квартал „Редута“ навръх Хелоуин

ЦСКА и откриването на стадион „Българска армия" (СНИМКИ)

ЦСКА и откриването на стадион „Българска армия" (СНИМКИ)

  • Преди 41 минути
В Бургас изборите започнаха нормално, една машина в Карнобат е спряла и са преминали на хартия

В Бургас изборите започнаха нормално, една машина в Карнобат е спряла и са преминали на хартия

Един загинал и 14 ранени при катастрофи през последното денонощие

Един загинал и 14 ранени при катастрофи през последното денонощие

  • Преди 54 минути
Цяла избирателна комисия в Монтана се разболели

Цяла избирателна комисия в Монтана се разболели

Дисквалифицираха директния съперник на Никола Цолов в Мексико

Дисквалифицираха директния съперник на Никола Цолов в Мексико

  • Преди 1 час
Мирчев: Гласувах за президент, който не изпълнява волята на диктатори

Мирчев: Гласувах за президент, който не изпълнява волята на диктатори

  • Преди 1 час
49 пожара са потушени през последното денонощие, има един пострадал

49 пожара са потушени през последното денонощие, има един пострадал

  • Преди 1 час