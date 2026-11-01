Цяла избирателна комисия в Монтана се разболели

Членове на секционни избирателни комисии не се явиха в област Монтана. Причините са били здравословни. Веднага са били заменени с нови.

Така във всички 289 секции изборният ден започна на време. В 184 от тях се гласува с машина, а в 105 - с хартия.

В една от секциите в Първо основно училище в града, снощи са установили, че в два от списъците, които трябва да предадат довечера, са с дата 25 октомври. Веднага са сигнализирали и общината, и районната избирателна комисия. Взели са решение да сменят датата и всички членове да се подпишат.