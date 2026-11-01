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Почти месец продължава издирването на 76-годишна жена от Пловдив

Почти месец продължава издирването на 76-годишна жена от Пловдив
МВР - Пловдив

Пенка Ангелова е в неизвестност от 8 октомври, а близките ѝ продължават да търсят помощ за откриването ѝ

Вече близо месец няма следа от 76-годишната Пенка Проданова Ангелова, която е в неизвестност от 8 октомври. Близките ѝ продължават да я издирват, а МВР също работи по случая.

Жената е от Пловдив, но според близките ѝ е възможно да се намира във всяка част на страната. Тя страда от тежка деменция, напълно е дезориентирана и не разпознава дори собствената си самоличност. Роднините ѝ предупреждават, че животът ѝ е изложен на сериозна опасност.

Последно Пенка Ангелова е видяна около 11:30 ч. на 8 октомври в района на хранителен магазин на ул. „Пантелей Генов“ в пловдивския квартал „Захарна фабрика“.

Всеки, който разполага с информация за местонахождението ѝ, може да подаде сигнал в дежурната част на Трето РУ - Пловдив на тел. 032/932 003, в най-близкото поделение на МВР или на телефон 112.

От Областната дирекция на МВР в Пловдив посочват, че Пенка Ангелова е висока около 160 см, със слабо телосложение и леко прегърбена стойка. Жената е добре подвижна, със сини очи и къса светлокестенява коса.

В деня на изчезването си е била облечена в черен спортен екип и тъмносин шушляков елек с червена подплата.

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