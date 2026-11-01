Героят на Левски в Русе: Преминах през много тежки моменти, баща ми почина

Мустафа Сангаре дочака своя момент в добавеното време и донесе много ценна победа на Левски при гостуването на Дунав Русе с 1:0. През последните месеци нападателят е измъчван от контузии, но сега отбеляза първия си гол за „сините" от осем месеца. Последният му такъв беше при победата срещу Локомотив София (4:3) на 1 март.

Сангаре измъкна Левски в Русе

„За мен е удоволствие да се завърна на терена. Преминах през много тежки моменти. Баща ми почина. Радвам се, че отново съм в игра. Не съм на 100%, но ще работя, за да възвърна формата си“, призна Сангаре, който вече на няколко пъти се появява като резерва за Левски през сезона.

„Когато играеш с добри съотборници, които притежават качества и дават добри пасове, е лесно да вкарваш. Ако бях с маската, щях да я хвърля след гола. Сега исках да си хвърля фланелката във въздуха, но не го направих“, допълни 27-годишният малийски национал за гола си с глава в края на мача.