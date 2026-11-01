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Андрей Гюров: Гласувах за сигурна, стабилна и европейска България

Андрей Гюров: Гласувах за сигурна, стабилна и европейска България
Снимка: БТА

Днес българските граждани са народните будители, каза той

Днес е Денят на народните будители. Почитаме тези, които със знанието, словото и саможертвата си пазят българския дух. Това заяви кандидатът за президент Андрей Гюров след като упражни правото си на вот.

"Гласувах за сигурна, стабилна и европейска България. България, която е напавила своя цивилизационен избор и трябва да го отстоява ясно, достойно и уверено. Първият тур ни отваря вратите към това да можем днес да направим своя избор, да изберем бъдещето, а не миналото. Днес българските граждани са народните будители", каза той.

Излезте и гласувайте, очаквам сънародниците ни да вземат бъдещето в своите ръце, призова Гюров.

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